Краснодар, 7 сентября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодня 59 многоэтажных домов оказались в списке долгостроев, а купившие в них квартиры дольщики вынуждены обивать пороги администраций, чтобы добиться приобретённых квартир. Собственников жилья, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками — 845 человек. Наибольшее количество нарушителей-застройщиков — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске. Такие данные прозвучали на заседании межведомственной комиссии по защите прав граждан, пострадавших от неисполнения обязательств по строительству в крае жилых домов, передаёт ИА REGNUM 7 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Долгострои

Как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, на сегодня в Краснодарском крае разрабатывается план-график, предусматривающий меры законодательного, организационного и финансового характера по защите пострадавших граждан, включенных в реестр. В него вошли 59 объектов долевого строительства. Работа проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Муниципальные образования уже представили 15 дорожных карт со сроками завершения строительства долгостроев, которые были рассмотрены на заседании.

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Как подчеркнул Андрей Алексеенко, работа с дольщиками не ограничивается объектами, включенными в данный реестр, эту проблему необходимо решать комплексно.

«Это касается ситуаций, где уже существуют обманутые дольщики — надо решать вопрос с компенсациями. Также применять преференции для тех, кто будет достраивать объекты, будь то инвесторы или другие застройщики», — заявил Андрей Алексеенко.

Чиновник также добавил, что также необходимо заниматься вопросом ужесточения и неотвратимости наказания для застройщиков, которые используют средства дольщиков не по назначению.

По данным регионального департамента по надзору в строительной сфере, на Кубани 305 застройщиков возводят многоквартирные дома в рамках законодательства о долевом строительстве.

Очевидно, что быстрого разрешения проблемы обманутых дольщиков ждать не приходится. Она появилась не вчера, а копилась годами. Застройщик, обратившие внимание на инвестиционно привлекательный регион и охотно вкладывающие деньги в строительство жилой недвижимости, далеко не все оказались добросовестными. «Зеленый свет» им давали, в том числе, и местные власти, которые целыми кипами выдавали разрешения на возведение жилых объектов.

В итоге домов в регионе настроили на несколько лет вперёд, а вот о необходимой инфраструктуре никто не заботился. Как следствие — катастрофическая нехватка школ и детсадов, особенно в кубанской столице.

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Теперь чиновники заявляют о смене градостроительной политике. Уже в 2017 году в Краснодаре были отозваны разрешения на строительство 800 тысяч кв. м жилья, выданные с нарушениями. Причём, выдавались они ещё в бытность прежнего мэра кубанской столицы Владимира Евланова. Примечательно то, что именно Евланов, который был избран в 2016 году депутатом Госдумы РФ, теперь будет курировать рабочую группу по вопросам обманутых дольщиков в Краснодарском крае в нижней палате парламента.

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