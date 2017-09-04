Белград, 5 сентября, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Сербия нацелена на интеграцию с Европейским союзом и не намерена сворачивать с этого пути. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, выступая 4 сентября на Стратегическом форуме «Блед-2017» в Словении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Сербия

«Наша цель ясна. Наш стратегический фокус — это ЕС, и мы неуклонно стремимся к европейской интеграции», — сказала Брнабич, отвечая на вопрос о том, не испытывают ли в Белграде колебаний, принимая во внимание отношения с Россией и её влияние на Сербию, когда речь идёт о ЕС.

Как заявила Брнабич, подобные предположения кажутся ей «странными». По её словам, между Сербией и Россией существуют тесные религиозные и культурные, а также экономические связи, однако «ЕС — это то место, где Сербия хочет быть».

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О расстановке приоритетов Белграда, по мнению премьера, может свидетельствовать и сотрудничество Сербии с другими странами в оборонной сфере. «Вы говорите о военном сотрудничестве с Россией, но если вы посмотрите на цифры, вы увидите, что Сербия имеет самое интенсивное сотрудничество и наибольшее число двусторонних учений с США, затем с НАТО в рамках «Партнёрства во имя мира», и только после этого с Россией. Однако воспринимается это совершенно наоборот», — сказала Брнабич.

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Напомним, в июле этого года американское агентство Bloomberg распространило скандальное заявление Аны Брнабич о том, что, будучи поставленной перед выбором между тесными отношениями с Россией и членством в Европейском союзе, Сербия предпочтёт второй вариант. Кроме этого, сербский премьер не стала исключать возможности присоединения республики к санкциям против России, если это поставит под угрозу её членство в ЕС.

Позднее в МИД России заявили, что слова Брнабич «были неверно истолкованы». Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сербский премьер на встрече с послом России в Белграде Александром Чепуриным передала ему полную стенограмму своего интервью американскому агентству, в которой приписываемое ей высказывание отсутствовало. Впрочем ни сербской, ни российской общественности текст интервью так и не был представлен.

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В вопросах военного сотрудничества с другими странами Белград официально придерживается политики нейтралитета. При этом в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan), получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

В июле этого года сербские военнослужащие приняли участие в крупнейших учениях НАТО Saber Guardian 2017, которые проходили в нескольких районах Болгарии, Румынии и Венгрии.

Одновременно с этим последние несколько лет Сербия наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных учениях, что вызывает недовольство в Вашингтоне и Брюсселе. В конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов в рамках военно-технической помощи. Речь идёт о шести истребителях МиГ-29, 30 танках Т-72 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Кроме этого, Белград в настоящее время проявляет интерес к закупке комплексов С-300.

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