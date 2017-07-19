Сербские ракеты «поразили все цели» на антироссийских учениях в Болгарии

Белград, , 00:18 — REGNUM Военнослужащие 250-й ракетной бригады ПВО Армии Сербии совместно с коллегами из Вооружённых сил Болгарии успешно выполнили стрельбы на болгарском полигоне «Шабла» у побережья Чёрного моря в рамках крупномасштабных учений НАТО Saber Guardian 2017, передаёт белградское издание «Правда».

Как сообщила 18 июля пресс-служба Минобороны Сербии, учения прошли в присутствии президента Болгарии, который по прибытии на полигон провёл встречу с заместителем командующего силами ВВС и ПВО Сербии бригадным генералом

«Оценив проведение учений на отлично, генерал Миленкович отметил, что в очень неблагоприятных метеоусловиях, при которых ранее не приходилось осуществлять манёвры, военнослужащие 250-й ракетной бригады провели боевые стрельбы, успешно поразив все цели», — говорится в сообщении.

Взаимодействие с болгарскими коллегами Миленкович оценил как «исключительное», отметив, что подготовка ракет, их запуск и другие действия осуществлялись военнослужащими двух стран совместно и прошли без сбоев.

В течение лета 2017 года недалеко от границ России проходит целая череда военных учений НАТО. Манёвры Saber Guardian 2017 стали самыми масштабными учениями в текущем году как по числу участников, так и по разнообразию поставленных задач. В манёврах, охватывающих района Болгарии, Румынии и Венгрии участвуют более 25 тысяч военнослужащих из 22 стран-членов и партнёров НАТО.

Основной целью учений заявлена демонстрация возможностей НАТО по оперативному развёртыванию и концентрации союзнических сил в любой момент и в любой точке европейского континента для нейтрализации угрозы на их границах.

Между тем, на минувшей неделе с громким заявлением выступил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, который прямо дал понять, что учения стран альянса направлены против России.

«Русские уважают только силу. Если мы продемонстрируем единство, покажем, что мы вместе, что мы готовы, я думаю, нам не придется беспокоиться о каких-то русских», — заявил Ходжес, выступая 15 июля перед журналистами на военном полигоне в Румынии, где проходят манёвры под названием «Мирный страж».

Об антироссийской направленности натовских учений уже неоднократно заявляли и в Москве. Так, в конце июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс наращивает интенсивность боевой подготовки у российских границ, и это демонстрирует откровенное нежелание Запада отказываться от антироссийского курса. Свидетельством тому, по словам министра, служит и майский саммит НАТО, на котором Россия была поставлена в один ряд угроз с международным терроризмом.

Напомним, что Болгария является членом НАТО с марта 2004 года. Республика стала членом альянса одновременно с Румынией, Словенией, Словакией и странами Прибалтики. Сербия, в свою очередь, официально декларирует политику сохранения нейтралитета в военной сфере и участвует при этом в совместных военных учениях, как со странами НАТО, так и с Россией. В 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan), получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

На фоне участия Сербии в крупнейших натовских учениях 2017 года в Вашингтоне начали выражать обеспокоенность наращиванием сотрудничества Белграда с Москвой в оборонной сфере, в частности недавней безвозмездной передачей Сербии российской стороной вооружения на общую сумму 600 млн долларов.

Как стало известно днём ранее, Палата представителей Конгресса США затребовала у Пентагона предоставить доклад о военном сотрудничестве России и Сербии. В Конгрессе намерены внимательно проанализировать российско-сербские отношения в оборонной сфере и оценить все их возможные последствия в контексте политики безопасности США и участия Сербии в программе НАТО «Партнёрство ради мира».

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