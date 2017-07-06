«Стратегический путь в ЕС»: в Сербии вызвали скандал слова Брнабич о России

Белград, , 22:54 — REGNUM Заявление нового премьер-министра Сербии Аны Брнабич о том, что при необходимости выбора между дружбой с Россией и вступлением в Европейский союз Белград выберет последнее, сделанное ею в интервью американскому агентству Bloomberg, вызвало переполох на политической сцене Сербии, став новостью дня в центральных СМИ.

С критикой слов Брнабич выступили оппозиционные партии, представители которых призвали президента Александра Вучича дать официальный комментарий на заявление главы правительства, а в правящей «Сербской прогрессивной партии» оказались вынуждены смягчать сказанное премьером в одном из первых её публичных выступлений. При этом большинство комментаторов увидели в словах Брнабич косвенное указание на то, что правительство в Белграде готово пойти на любые действия ради вступления в ЕС, в том числе и признать независимость Косово и Метохии.

«Заявление Аны Брнабич недвусмысленно показывает, что новое-старое правительство повернулось спиной к Российской Федерации и не признаёт определённый в Конституции статус автономного края Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии», — приводит издание Blic заявление «Сербской радикальной партии».

В СРП отметили, что подобные высказывания «чрезвычайно вредоносны и представляют угрозу для выживания Сербии», и призвали Александра Вучича поставить в известность общественность, если премьер-министр, на кандидатуре которого настаивал он лично, заручилась его согласием на проведение такой политики.

В свою очередь, лидер «Демократической партии Сербии» Милош Йованович отметил, что заявление Брнабич «обнажило истинную политику, в соответствии с которой над всем в Сербии и над самой Сербией стоит Европейский союз».

«Брнабич фактически подтвердила, что правительство будет продолжать политику удовлетворения политических и экономических интересов Запада, которая в Сербии интенсивно проводится с 2008 года, вместо декларируемой политики поддержания баланса и хороших отношений как с ЕС, так и с Российской Федерацией», — подчеркнул Йованович.

При этом он охарактеризовал такую политику как «пагубную и крайне неумную», отметив, что Евросоюз «находится в глубоком кризисе, который будет набирать обороты ещё по крайней мере ближайшие 10 лет». От Белграда же, в качестве условия принятия в ЕС, будет истребовано не только расторжение договора о свободной торговле с Россией, но и признание отделения Косово, «на что правительство, очевидно, уже готово», заявил Йованович.

Следует отметить, что многие аналитики расценили слова Аны Брнабич как выражение позиции лидера страны Александра Вучича. Так, политический аналитик Цветан Миливойевич высказал мнение, что премьер «стала жертвенным козлом отпущения, объявив прямо то, о чём Вучич намекал косвенно», и теперь «весь общественный негатив будет обращён в её адрес, но не в адрес реального автора этих слов».

На фоне заявления премьер-министра прозвучали комментарии представителей правящей «Сербской прогрессивной партии», очевидно, призванные дезавуировать категоричные слова Брнабич. Так, высокопоставленный функционер СПП, министр государственного и местного самоуправления Бранко Ружич заявил, что для Белграда «нет никакой дилеммы» между Россией и Европейским союзом.

«Это темы, которые имеют отношение к делам внутри партии и на которых можно заработать определённые политические очки для внутреннего пользования, но серьёзные государственные лидеры, которыми, безусловно, являются Александр Вучич и Ивица Дачич (министр иностранных дел, лидер Социалистической партии Сербии — ИА REGNUM ), проводят такую политику, которая отвечает интересам Сербии и сербских граждан», — заявил Ружич в комментарии агентству «Танюг».

В свою очередь, вице-спикер парламента республики Зорана Михайлович назвала Сербию «единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России».

«Членство в ЕС и введение европейских стандартов является стратегическим направлением Сербии, однако страна не отказывается от отношений с такими важными партнёрами, так Россия, Китай и США», — приводит слова Михайлович издание «Правда».

Министр обороны Александр Вулин со своей стороны заверил, что «сделает всё», чтобы отношения Белграда и Москвы в сфере обороны «оставались как можно более интенсивными во благо наших народов и армий».

На высказывания премьер-министра Сербии отреагировали и в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, как сообщают сербские СМИ, назвала суверенным правом страны выбирать между Россией и ЕС.

«Это суверенное право Сербии. Но мы искренне хотели бы, чтобы никто не ставил ни Ану, ни кого-либо перед выбором: или — или. Оптимальнее быть и с одними, и с другими. Это и полезно, и безопасно с точки зрения собственных интересов», — сказала Захарова в комментарии агентству «Бета».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что будучи поставленной перед выбором между тесными отношениями с Россией и членством в Европейском союзе, Себия предпочтёт второй вариант.

«Наш путь — это Европейский союз, это очевидно, — сказала Брнабич. — У нас есть эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религии. Многие люди в Сербии воспринимают Россию как нашего старшего брата, нашего защитника. Этими чувствами нельзя пренебрегать. Но наш стратегический путь — это ЕС».

При этом на вопрос о том, будет ли Белград и дальше, несмотря на давление Запада, отказываться от введения санкций против России, если это оставит под угрозу членство в ЕС, Брнабич не дала чёткого ответа.

«Я не могу комментировать это в настоящий момент, потому что на Балканах очень сложно брать на себя какие-то обязательства. Это сложный регион», — заявила сербский премьер.

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