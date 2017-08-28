Южно-Сахалинск, 28 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Визит на Сахалин российского премьер-министра Дмитрия Медведева не обрадовал жителей островного региона: даже после отъезда чиновника сахалинцы продолжают выражать недовольство в социальных сетях. Однако политтехнолог Константин Скрипников полагает, что существенного влияния на успех единороссов на предстоящих выборах в Законодательную думу Сахалинской области визит премьера не окажет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Одиночный пикет в Южно-Сахалинске в день визита Дмитрия Медведева

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Сахалинцы разозлены. Это видно из сотен комментариев в социальных сетях, которые продолжают появляться даже спустя несколько дней после отъезда Дмитрия Медведева из региона. Напротив, спустя двое суток злость островитян на премьера только росла.

«Улетел? И слава богу!».

«На пути следования Дмитрия Анатольевича, на трассе Корсаков — Южно-Сахалинск насчитал 46 полицейских! Это же надо так бояться своих граждан!».

Эх. Надел бы Дмитрий Анатольевич наряд маскирующий, да лицо загримировал. Взял бы и прилетел на остров пожить… Проехал бы по закоулочкам, да неосвещенным переулочкам. Зашел в областную стоматологию, да взял талончик к врачу. А потом сразу в рядовой рыбный магазин, пусть цены наши космические посмотрит. На рыбалочку захочет — пусть как все, к пустой реке подойдет — попробует удочкой поймать. Нафиг ему это надо? Ему и так хорошо живется. Все организуют, как надо отрапортуют, он похвалит ‑ и в столицу. Тяжела служба государственная».

«Интересно…, а он к Хорошавину в СИЗО заедет или нет??? Как никак душа в душу работали семь лет…».

«Трудно придумать более эффективную акцию против ЕР накануне выборов, чем приезд Медведева со всеми закрытиями и перекрытиями. Никто не отрицает, что премьера надо охранять. Но вопрос — как? Если дурака заставить богу молиться, то он лоб расшибет. У нас же бьют по «лбам» очень большого количества островитян, которые 10 сентября должны сделать свой гражданский выбор».

Сахалинцы разозлились не на шутку. Например на то, что Дмитрий Медведев заявил, что Дальний Восток должен накормить рыбой всю страну. А сразу вслед за этим губернатор Сахалина Олег Кожемяко пообещал своему коллеге губернатору Санкт-Петербурга накормить сахалинской рыбой Северную столицу. А на Сахалине в этом году с рыбой совсем туго.

«Товарищи, а что вы так недоумеваете. Население всей Сахалинской области (т.е. включая Курилы), если я не ошибаюсь 0,03 процента от населения России. Как вы думаете — кому-то есть дело, кроме нас самих, до 0,03 процента? Правильно — никому. Задача выкачать побольше денег, а что и как тут потом будет — это никому не интересно. А вот Питер — второй по величине город. Культурная столица. Его жителей надо всячески ублажать, дабы не сомневались в правящей партии. Я всегда с пониманием (во всяком случае старался) относился к нынешнему губернатору и иже с ним. Но сейчас, во время визита Медведева, мне просто стало страшно. Это план — целенаправленный и конкретный план. Чиновники, депутаты, никого не боятся. Им плевать на всё и всех. Они боятся только тех, кто стоит выше них. Я люблю свою страну. Я люблю свой остров. Я тут родился, вырос и живу. Но мне страшно. Нас перестали считать за людей. Тем, кто стоит у власти плевать на население».

«Весь мир — газом, всю страну — рыбой, всех детей Азии — играми, всех горнолыжников — трассами, всех биатлонистов — стрельбищами, всех дайверов — Монероном, всех приезжих — квартирами, всех гастрабайтеров — работой. Кого и чем ещё обеспечить надо, заказывайте!!! Сахалин — это же остров сокровищ. Или поле чудес в стране дураков? Только почему я чужой на этом празднике жизни? Без газа, без рыбы, без Монерона, и скипасс (билет) на Горный воздух приобретен на последние семейные сбережения!».

Это лишь несколько комментариев из сотен, оставленных островитянами. Действительно ли визит главы кабмина нанес вред сахалинской «Единой России» в преддверии выборов?

Политтехнолог Константин Скрипников полагает, что существенного влияния на исход выборов вояж премьера на Сахалин не окажет.

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«На самом деле основной вопрос по визиту Медведева один: окажет ли он влияние на результат выборов в облдуму? Наверное самым главным плюсом в визите Медведева на Сахалин стоит назвать внимание, которое оказывает федеральный центр островному региону. Особенно — после двух провальных «прямых линий» губернатора. Регион не забыт, о нём помнят и протягивают ему руку через Дмитрия Медведева. Подчеркну, что самым главным здесь является внимание федерального центра, — считает Скрипников. — Что же касается возможных минусов от визита премьера, то судя по всему задачи по их нейтрализации всецело легли на региональное отделение единороссов и губернатора Олега Кожемяко, и надо сказать они с ними практически справились».

По мнению эксперта была выполнена задача по созданию условий для регистрации партий-спойлеров, которые вряд ли преодолеют необходимый 5-ти процентный барьер. Если начать рассматривать с левого фланга, то здесь на прямого конкурента КПРФ обрушился весь поток административного ресурса. Однозначно от КПРФ могут отщипнуть до 5% голосов Коммунистическая партия Социальной справедливости и Коммунистическая партия Коммунисты России, и эти все голоса перейдут ЕР, так как действует принцип «победитель получает всё.

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«Скорее всего планируется поставить заград-барьер на левом фланге: и «Родине», и в последнее время сдавшей позиции «Справедливой России», а так же «Патриотам России». Здесь можно так же получить около 10% голосов. Итого, с лево-патриотического блока «Единая Россия» может получить в свою копилку до 15% голосов избирателей. Что же касается таких партий как «За женщин России» и «Яблока», то они могут отобрать голоса и у ЕР и у ЛДПР, но так как они непроходные, то около 5% процентов опять же достанутся победителям в лице ЕР. Итого уже 20% к имеющемуся рейтингу ЕР. И это без учёта возможной просадки рейтинга ЛДПР, у которой один и тот же базовый электорат с «Единой Россией». Вообще, когда на региональных выборах смотришь на предвыборный список из 9 зарегистрированных партий, можно с уверенностью сказать, что это чисто политтехнологическая алхимия, замешанная на дрожжах административного ресурса. Потому, что кроме парламентских партий, которым не надо собирать подписи, максимум, кто может зарегистрироваться по подписям — ещё одна-две партии, но никак не 5», — подчеркнул политтехнолог.

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Есть еще один важный момент. Из игры был выведен такой важный игрок, как «Партия Дела». Эта партия в последнее время становится все более популярной в ДФО.

«Есть примеры популярности «Партии Дела». Например, прошла она в собрание депутатов в Спасском районе Приморского края в 2015 году, ее кандидат-одномандатник выбран в Хабаровскую городскую думу на довыборах в 2017 году. Я очень сомневаюсь, что «Партия Дела» была хуже подготовлена, чем вообще никому неизвестная «Коммунистическая партия социальной справедливости». Скорее всего соль отказа в регистрации (здесь нисколько не оспаривается решение Суда последней инстанции) заключается в том, что «Партия дела» это партия аграриев и сельхозпроизводителей, а так как областная администрация вовсю взяла курс на сельхозпроекты и в недалёком будущем планирует обеспечить островитян дешёвой свининой, говядиной и курятиной, то кто-то посчитал что специализирующаяся на этом «Партия дела» может реально претендовать на преодоление парламентского барьера. Вот вам ещё спасённые «Единой Россией» свои 5%», — добавил Скрипников.

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«Вряд ли Дмитрий Медведев сильно навредил своим визитом «ЕР» на Сахалине, до него уже всё было сделано. Административный ресурс всегда был, есть и всегда будет. Все зависит от умения им пользоваться. Здесь, надо отметить, команда губернатора справилась на 5 баллов», — подытожил политтехнолог.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в Законодательную думу Сахалинской области проходит крайне напряженно. Избиратели раздражены непрекращающимися громкими скандалами, связанными с арестами и уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников, снижающимся уровнем жизни. В ходе визита на Сахалин премьер министра Дмитрия Медведева гнев островитян вызвали перекрытые дороги — десятки людей опоздали на работу, были сорваны встречи, остановлены работы на объектах, так как к ним не могла проехать техника. Ранее политтехнолог Константин Скрипников раскритиковал «прямую линию» губернатора Сахалина Олега Кожемяко, назвав ее «не то, чтобы не полезной, а даже вредной»: связь в ходе прямого эфира постоянно прерывалась, губернатор вынужден был отдуваться на плохую работу глав городов, муниципалитетов и сельских поселений. Эксперт подчеркнул, что нынешние выборы имеют большое значение для выборов президента России в 2018 году, и в этом смысле «прямая линия» губернатора Сахалина принесла больше вреда, чем пользы.

Всего на парламентские выборы Сахалина выдвинуто 98 кандидатов. В том числе — 86 политическими партиями. 12 человек пошли как самовыдвиженцы, половине из них в регистрации отказано.