Лондон, 26 августа, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон впервые признал, что его стране придется заплатить за выход из Евросоюза, утверждает испанское СМИ.

Think London Борис Джонсон

«Впервые за время, истекшее с момента проведения референдума, определившего, что Британия желает выйти из ЕС, главный дипломат Соединенного Королевства официально признал, что его страна должна будет заплатить за brexit, — пишет на страницах испанской El Mundo ее лондонский корреспондент Карлос Фреснеда, разбирая «по полочкам» интервью, данное Борисом Джонсоном каналу ВВС. — Удовольствие развода с ЕС может стоить Великобритании 75 миллиардов фунтов».

Впрочем, как следует из цитат, приводимых испанским журналистом, Джонсон был в своих речах изворотлив и впрямую цифр не называл.

«Мы — страна, которая живет по закону и оплачивает свои счета, — сказал глава дипломатического ведомства. — Хотя все должны помнить, что Британия внесла многие миллиарды в европейские проекты в течение многих лет».

Для того, чтобы увидеть в этих фразах признание долга Соединенного Королевства перед Евросоюзом, надо обладать недюжинной фантазией, но, по всей видимости, у испанского корреспондента ее в достатке.

Британская The Sun, комментируя упомянутое выше интервью, пишет, что «Джонсон обвинял Брюссель в вымогательстве, в требовании каких-то умопомрачительных сумм (в европейской прессе фигурируют цифры от 60 до 100 млрд евро — прим. ИА REGNUM ) и даже «посылал идти, насвистывая». И уж если глава МИД не назвал конкретную сумму, которую Лондон готов заплатить за расставание с ЕС, делать выводы о согласии Соединенного Королевства платить преждевременно».

Европейская пресса, кстати, не в первый раз рассказывает своим читателям, что «все решено, Британия заплатит», но со стороны Альбиона пока подтверждений тому так и не поступало.

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