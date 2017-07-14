«Британия впервые документально признала, что должна платить за Brexit»

Мадрид, , 20:35 — REGNUM Великобритания впервые документально, то есть на бумаге признала, что ей придется платить за выход из Евросоюза, сообщает испанский информационно-аналитический портал El Economista.

Издание приводит выдержку из письма, подписанного заместителем министра иностранных дел Великобритании Джойс Энелэй и представленного ею в палату лордов британского парламента:

«Правительству [Великобритании] стало ясно, что мы будем работать с ЕС для справедливого определения прав и обязательств Соединенного Королевства в качестве государства, выходящего из Евросоюза».

Приведенная цитата, по мнению издания, означает, что «правительство Соединенного Королевства признает наличие обязательств Великобритании по отношению к ЕС, и понимает, что своим уходом создает проблемы для ЕС, которые должны быть Лондоном решены».

Трактовка, по словам некоторых экспертов, чересчур вольная и, скорее, выдающая желаемое за действительное. Поэтому El Economista на всякий случай оговаривается, что «заявление Энелэй контрастирует с позицией ее шефа Бориса Джонсона, изрекавшего на минувшей неделе в ходе выступления перед депутатами палаты общин, что «суммы со стороны Брюсселя озвучиваются несуразные и с такими аппетитами им еще придется ждать долго».

Читайте также: Глава МИД Великобритании предложил Евросоюзу «пойти, насвистывая»

Издание напоминает, что 29 апреля премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель предположил, что сумма отступных со стороны Великобритании может составить от 40 до 60 миллиардов евро. Затем в некоторых европейских СМИ называлась цифра 100 миллиардов, однако переговорщик со стороны Брюсселя Мишель Барнье пока не подтвердил ни один из вариантов.

Читайте также: Глава МИД Великобритании обвинил Брюссель в вымогательстве