Якутск, 25 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Обстановка в городе Якутии Мирный после трагедии на руднике «Мир» очень тяжёлая, и не только потому, что в затопленной шахте до сих пор остаются 8 человек. Жители города и района тесно связаны с этими подземными выработками, а потому боятся — за жизнь и безопасность своих близких, за свою судьбу в условиях простоя рудника, того, что людей снова отправят в рудник, условия в котором могут не отвечать требованиям безопасности. О ситуации вокруг трагедии на шахте и своём видении её причин корреспонденту ИА REGNUM рассказала журналист Маргарита Нифонтова.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

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«Люди подавлены. Они ищут ответ на вопрос: Как такое могло случиться? И их можно понять. Мирный — это даже не моногород, это монорайон, где почти каждая семья напрямую связана с компанией. И от того, насколько хорошо поставлена в ней работа, зависит их будущее. И для простых людей дело вовсе не в производственных показателях, вводимых объектах и объемах реализации алмазов, а в элементарной безопасности труда. Ведь если случилась такая крупная авария, то могут произойти и другие?» — рассказала журналист из Якутии.

По её словам, только на «Мире» за последние годы произошло три ЧП, в результате которых пострадали или погибли люди, и одно из них за 6 дней до трагедии. Если считать аварии на всех рудниках АЛРОСА в Якутии, то только в 2017 году таких случаев было четыре, с учетом последней аварии, и по каждому возбуждено уголовное дело. Известно, что после случившегося люди были готовы выйти на митинги. Однако, в городе Мирный был введен режим чрезвычайной ситуации, что налагает запрет на проведение акций протеста.

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Маргарита Нифонтова считает, что о проблемах на «Мире» все знали очень давно, но вынуждены были молчать, потому «если откроешь рот, завтра можешь оказаться на улице». Такова политика АЛРОСА даже в отношении высшего менеджмента компании, считают в Якутии, аргументируя свою точку зрения ситуацией с бывшим вице-президентом компании Юрием Дойниковым, который 4 года назад предупреждал об угрозе трагедии на «Мире» и был за это уволен из компании.

«Причина банальна — главным акционерам компании (Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) нужны алмазы и деньги, за них вырученные. Деньги, деньги, деньги. Эта политика стала доминирующей с тех пор, как контрольный пакет акций стал принадлежать федеральному правительству. В погоне за деньгами принимаются абсолютно немыслимые решения — от бесконечной череды новых назначений «угодных» топ-менеджеров сплошь финансистов и юристов, до сокращений капзатрат, фонда оплаты труда при одновременном увеличении продаж. Как видно, перед владельцами компании стоит главная задача — любыми путями оптимизировать производство, максимально выкачав из него наличный кеш. А отсюда и отношение к коллективу. Его рассматривают как инструмент, с помощью которого можно извлечь максимальную прибыль», — так видит ситуацию в компании Маргарита Нифонтова.

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Своё мнение она подтверждает тем, что АЛРОСА сейчас активно распродаёт непрофильные активы, не смотря на молчаливое неодобрение работников: «Продаются не только котельные, гаражи, газопроводы, сети водоснабжения и теплопункты, но и базы отдыха, спортивно-реабилитационные центры, жилые дома, теплицы, гостиницы. То есть все то, что делало и без того непростую жизнь горняков немного лучше и комфортнее. Все, что с таким трудом создавалось для коллектива в предыдущие десятилетия полетело с молотка, как непрофильное, а значит, затрудняющее получение максимальной выгоды для акционеров».

Как считает якутский журналист, против политики АЛРОСА, направленной на извлечение максимальной выгоды, шёл её экс-президент Андрей Жарков, который говорил о необходимости вложений в техническое переоборудование её шахт и выступал против сокращения капитальных затрат компании. Возможно поэтому, считает Нифонтова, он и покинул пост руководителя компании досрочно, уступив место бывшему вице-президенту Сбербанка и сыну экс-главы администрации президента РФ Сергею Иванову-младшему. Теперь в компании вот уже на протяжении нескольких лет меняют руководящий состав на финансистов и юристов. Но если выбранный алмазодобывающей компанией курс будет продолжен, то новых трагедий не избежать, полагает журналист. Шахтёры устали молчать, они боятся спускаться под землю и верить людям, которые отправляют их туда, не убедившись в том, что это безопасно.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа, и спасатели до сих пор не могут найти 8 оставшихся там из-за ЧП горняков. Трагедии предшествовало увеличение поступления воды в шахту в конце июля. Уже тогда жительница Мирного писала президенту РФ Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в Якутии, город Мирный. С 25.07.2017 топит МГОК-рудник Мир, это шахта, сегодня 29.07.17. Начальство молчит и ничего не делает. И это уже не первый случай затопления шахты за 5 лет работы рудника Мир. Что будет с людьми?»

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