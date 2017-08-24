Краснодар, 24 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. У обманутых дольщиков Краснодара появится ещё один помощник — ставшей острой для многих регионов проблемой займется рабочая группа Государственной думы РФ. В Краснодарском крае куратором назначен депутат Госдумы РФ, бывший мэр кубанской столицы Владимир Евланов, передаёт ИА REGNUM 24 августа.

Krd.ru Строительство жилья

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Краснодар: дольщикам ЖК «Территория счастья» ещё долго ждать новоселья

Всего в реестр в качестве проблемных включены 30 объектов долевого строительства в Краснодаре, по которым застройщики в установленные сроки не исполнили обязательства перед дольщиками. Количество собственников жилья в них превышает 4,5 тысячи человек.

На 11 объектах уже возобновлены работы силами других застройщиков либо привлеченных инвесторов. По четырем объектам в отношении застройщиков ведётся уголовное преследование, ожидается процессуальное решение. По семи объектам будут привлечены новые инвесторы для продолжения строительства, по восьми объектам ведутся судебные разбирательства (банкротство, возврат имущества).

«Рабочая группа Государственной Думы будет оказывать содействие и контролировать, как в регионах решаются проблемы людей, которые вложили свои деньги в квартиры, заключили договоры долевого строительства, а квартиры ждут годами», — прокомментировал Владимир Евланов.

Он отметил, что Краснодару будет уделено особое внимание — ситуация в столице Кубани сложная, здесь большое число объектов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию жилья и самое большое количество обманутых дольщиков.

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На застройщиков в Краснодаре возбуждено 25 уголовных дел

Добавим, что в начале текущей недели в Краснодаре чиновники проверили ход строительства двух литеров ЖК «Форт Карасун» на улице Сормовской.

«Есть сомнения, что застройщик успеет завершить работы до конца нынешнего года, поэтому будем встречаться с руководителем этого предприятия. Имеются необходимые «рычаги» и все возможности для того, чтобы строительство на Сормовской было закончено, и застройщик выполнил свои обязательства перед дольщиками», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он также добавил, что проблема с электроснабжением новостроек должна будет решиться после ввода первой очереди подстанции в Восточной промышленной зоне. Ориентировочно это произойдёт в конце 2017 года.

Уже в ближайшие дни застройщику — ООО «КраснодарФинСтрой» — предстоит отчитаться перед дольщиками: хватает ли средств на достройку домов, и в какие сроки строительство будет полностью завершено.

Напомним, два литера на улице Сормовской должны были быть сданы в эксплуатацию около года назад. В настоящее время один из них достроен на 90%, второй — на 70%. Сроки ввода домов неоднократно переносились. И таких домов в Краснодарском крае — десятки.

Проблема долгостроев медленно, но всё же решается. Так, новоселье на днях справили более 450 семей, вложивших свои средства в покупку квадратных метров в жилых комплексах «Барселона» и «Пируэт» по ул. им. 40-летия Победы, 97 и 97/1. Их строительство началось ещё в 2012 году компанией «ВПИК» и должно было завершиться в 2014-м, однако объекты превратились в долгострои. В 2016 году достраивать их по соглашению с администрацией края и города взялась компания «СпецСтройКубань».