Обманутые дольщики в Геленджике: что делать и кто виноват?

Геленджик, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Обманутые дольщики Геленджика Краснодарского края, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам, вышли на улицы. На митинг, который местные власти официально санкционировали, собрались по разным данным от 100 до 500 человек. Помимо оставшихся пока без возможности вселиться в приобретённое жильё граждан на акцию протеста против халатности чиновников пришли и жители посёлка «Пушкинский дол», которые уже пятый год борются с чиновниками за свою честно купленную землю, и вкладчики банка «Первомайский».

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Собравшие протестовали против бездействия властей, в результате которого многие семьи могут так и не получить квартиры, в которые они вложили собственные сбережения. В частности это дольщики многоэтажного дома по улице Красногвардейской. Как заявляют специалисты, 14-этажный дом построен с грубейшими нарушениями — здание уже дало трещины. Плачевное и опасное состояние строения подтвердила экспертиза, а власти уже подали документы в суд и намерены ликвидировать самострой, передаёт телеканал «Кубань 24».

Митинг, по словам дольщиков, единственная возможность достучаться до властей. Однако сами чиновники заявляют, что владельцев объекта об опасности предупреждали заранее. По словам первого заместителя главы Геленджика Татьяны Константиновой, сведения об этом размещались на сайте администрации, в многофункциональных центрах. Несмотря на это около 100 семей — в основном иногородние — вложили свои деньги в проблемное жильё.

«Не поинтересовались должным образом возведением объекта. Местные жители уже более бдительны, они на такую аферу не пошли», — добавила Константинова.

В качестве помощи дольщикам власти предложили профессиональную помощь юристов, а глава города и его заместители проводили приёмы граждан.

Выступили со своими проблемами и владельцы коттеджей и земельных участков в поселке «Пушкинский дол», которые пострадали из-за махинаций с землей. Они потребовали отставки судей и мэра города. Также в числе требований — отмена решения о сносе домов в «Пушкинском доле», скандальная ситуация в котором сложилась несколько лет назад. Эта территория лесного фонда была включена в городскую черту в проекте Генплана Геленджика, пишет «Юг Times». В последующем власти отказались от смещения границ, но порядка 400 семей уже успели заключить долгосрочные договора аренды земельных участков с одной из частных компаний. По закону на природоохранной территории лесного фонда разрешено строительство только легких некапитальных строений, но людей убеждали, что после изменений в Генплане они смогут возводить полноценные дома. Так семьи дольщиков стали заложниками правовой коллизии.

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Итогом митинга стала резолюция, в которой говорится, что участники митинга будут три недели ждать от мэрии ответа. Если его не последует, проведут повторный митинг и будут выходить на протестные акции до тех пор, пока их проблемы не будут решены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на середину 2016 года в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числилось 35 незавершенных объектов, общее количество пострадавших дольщиков — около пяти тысяч.

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