Москва, 23 августа, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В московском парке «Зарядье» практически завершены работы по созданию системы искусственных водоёмов, сообщает 23 августа пресс-служба столичной администрации.

Mos.ru Концептуальное изображение парка московского парка «Зарядье»

Система включает в себя четыре водоёма, которые будут объединены общим прогулочным маршрутом через парк от смешанного лиственного леса вблизи Москворецкой набережной до парящего моста. Общая площадь водоёмов составляет более 1,6 тыс. кв м.

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"На территории парка «Зарядье» практически полностью сформированы четыре пруда. Три из них расположены рядом с Москворецкой набережной, на границе со смешанным лиственным лесом, еще один — в непосредственной близости от парящего моста», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что для удобства посетителей через водоёмы будут перекинуты деревянные мостики, прогуливаясь по которым можно будет насладиться прибрежными цветами и травами.

По берегам водоёмов высадили молодые ивы, ирисы, вербе1ники и незабудки. В самих водоёмах появились белоснежные кувшинки, жёлтые кубышки, аир, рогоз, клубнекамыш и осока.

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Отмечается, что котлованы для прудов были подготовлены весной 2017 года. Дно каждого водоёма защищает специальная мембрана, которая исключит просачивание грунтовых вод. Водоёмы наполнят очищенной водой, для этого создана собственная насосная станция и построен подземный колодец с системой очистки воды.

Напомним, всего в парке будет высажено около 800 деревьев и 7 тыс. кустарников. Парк планируется открыть осенью к празднованию 870-летия Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках московской программы «Развитие городской среды» в 2017 году планируется благоустроить 86 зеленых территорий. В них обустроят 208 спортивных и 174 детские площадки. В ходе работ высадят почти 18,5 тыс. деревьев и 216 тыс. кустарников, создадут более 74 тыс. цветников.

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