Более 50 парков появится в Москве до конца 2017 года

Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве народные парки создаются каждый год — в 2017 году их список пополнят 56 новых объектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

«В рамках реализации нашей программы народных парков мы где-то полсотни парков небольших каждый год делаем — на три, четыре, пять, 10 гектаров», — уточнил Собянин.

В частности, на улице Дмитрия Ульянова на территории площадью 16,5 га появится новый городской парк «Академический». Мэр отметил, что парк решили создать по инициативе местных жителей.

«Для этого, конечно, пришлось потеснить и коммунальные зоны, и гаражи, но тем не менее я думаю, что этот парк станет таким ядром Академического района, которым будут пользоваться все его жители», — считает Собянин.

Кроме того, в 2017 году в Москве планируют благоустройство 129 озелененных территорий, включая создание новых парков, в том числе: парка «Зарядье»; 21 городского парка; 50 новых парков по месту жительства; 42 знаковых объектов (бульваров, скверов, озелененных площадей, пользующихся популярностью у местных жителей); 15 рекреационных территорий на особо охраняемых природных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках московской программы «Развитие городской среды» в 2017 году планируется благоустроить 86 зеленых территорий. В них обустроят 208 спортивных и 174 детские площадки. В ходе работ высадят почти 18,5 тыс. деревьев и 216 тыс. кустарников, создадут более 74 тыс. цветников.

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