«Полет над Россией»: В Москве начался монтаж нового аттракциона в «Зарядье»

Москва, , 16:46 — REGNUM В столичном парке «Зарядье» начался монтаж нового аттракциона со спецэффектами «Полет над Россией», сообщает 12 июля пресс-служба администрации столицы.

«Зрители будут висеть перед 12-метровым экраном и смотреть фильм. А благодаря спецэффектам они смогут ощутить порывы ветра, увидеть вспышки молнии, почувствовать тепло гейзера и даже стать свидетелем извержения вулкана», — сообщили в администрации.

Как отмечают в пресс-службе, «Полет над Россией» станет настоящей достопримечательностью столицы. Гости парка смогут за семь минут получить представление о разнообразии природных ландшафтах России, а также увидеть важные объекты культурного наследия.

«39 зрительских мест будут располагаться на специальной динамической платформе, которая создаст ощущение полета», — добавили в пресс-службе.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, один из фильмов, снятых для такого аттракциона, был сделан для Диснейленда. Он уточнил, что на сегодняшний день такие программы существуют в парках Канады, Китая и в Абу-Даби.

Напомним, парк «Зарядье» появится вместо снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Также отмечается, что новый парк станет самым крупным, построенным в Москве за последние 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, парк появится в столице к осени 2017 года, а сейчас строители приступили к благоустройству территории.

В парке появится четыре природные зоны — лес, тундра, степь и заливные луга. На территории парка будет высажено около 800 деревьев и 7 тыс. кустарников.

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