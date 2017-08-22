Вашингтон, 23 августа, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Индивидуальные санкции за экономические отношения с представителями Северной Кореи введены США в отношении четырех российских граждан, сообщили в пресс-службе американского министерства финансов.

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Кроме того, под индивидуальные санкции подпали еще два человека — не гражданина РФ, введены рестрикции и в отношении компании «Гефест-М» (Россия) и ряда предприятий из Китая, Намибии и Сингапура.

Американский министр финансов Стивен Мнучин, комментируя решение Вашингтона, отметил, что чье-либо сотрудничество с Пхеньяном со стороны Вашингтона поощрения не получит.

А упомянутые лица и компании сотрудничают с теми, кто и так уже находится под санкциями за поддержку ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Либо они фактически являются партнерами Северной Корее на рынке энергоресурсов.

«Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или еще где-то позволяли Северной Корее получать доходы для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона, — сказал он. — Мы предпринимаем действия в соответствии с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия, и — чтобы предотвратить подобную активность в будущем».

Отметим, что на деле введение рестрикций означает замораживание собственности перечисленных физических и юридических лиц, находящейся во владении или под управлением американских граждан. И замораживание их собственности на территории Соединенных Штатов.

Другой стороной рестрикций является запрет на бизнес и юридические отношения с этими лицами.

Подчеркнем, что Вашингтон все активнее использует санкицонную составляющую внешней политики в отношении России. Кроме того, ядерная программа Северной Кореи - один из пунктов, который задействуют в Вашингтоне для давления на Пекин.

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