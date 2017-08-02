Трамп отвернется от Китая из-за его «мягкости» с КНДР — The New York Times

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Курс на укрепление взаимоотношений с Китаем будет заменен Вашингтоном на экономические рестрикции, пишет 2 августа газета The New York Times.

Команда американского президентасобирается ввести в отношении Пекина торговые ограничения.

Поводом названо пренебрежение правами интеллектуальной собственности американских граждан на территории Китая, а также препоны со стороны Пекина для деятельности компаний США.

По мнению авторов статьи, на самом деле Пекин будет наказан за свою лояльность к политике Северной Кореи, которую усматривает Вашингтон. По мнению американского руководства, Китаю следовало бы быть активнее в отношении сдерживания ядерной программы Пхеньяна.

Уточняется, что буквально на днях последует соответствующее заявление из Белого дома. В результате для китайских товаров и услуг повысят ввозные пошлины, а китайские юридические лица могут потерять лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля издание Politico разместило материал о том, что советники Трампа ведут разработку экономических санкций в отношении Пекина: Китай хотят наказать.

Издание напомнило, что Трамп разочаровался в Китае, на который рассчитывал как на рычаг влияния на Пхеньян. По его мнению, Пекин «только обещает, но не делает».

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