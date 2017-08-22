Москва, 22 августа, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял о том, что в рамках программы реновации гражданам предоставят квартиры комфорт-класса. Для чего был утвержден стандарт отделки квартир варианта «комфорт», стоимостью 11 тыс. 144 рубля за квадратный метр.

Pxhere.com Лихая отделка

Выполняя поручение градоначальника в правительстве Москвы подготовили приказ «Об утверждении сметных нормативов, коэффициентов (индексов) пересчёта, норм накладных расходов и сметной прибыли сметной стоимости строительства, подлежащие к применению при реализации программы реновации жилищного фонда». Предложенный расчёт стоимости материалов для отделки квартиры специально для ИА REGNUM прокомментировал технический директор группы компаний «РЕМОНТ-ЭКСПРЕСС» Азат Галимзянов.

Проанализировав документ, эксперт сразу обратил внимание на нормативы по сметным ценам на материалы, которых должны придерживаться застройщики. В «Приложении №2» отражены поправочные коэффициенты для базовых цен. По его словам, поправочные коэффициенты прописаны довольно обобщённо, кроме того, не для всех видов материалов они конкретно указаны (например, для сантехники). В среднем получается, что поправочные коэффициенты варьируются от 4 до 5. Следовательно, общее среднее значение можно принять за 4,5.

«Здесь используется базисно-индексный метод расчёта, на котором базируются цены. Данные базовые цены разработаны и утверждены в 2001 году. В приказе указаны коэффициенты, которые, по сути, занижены. Но занижены они относительно комфорт-сегмента. Эконом-сегмент примерно так и стоит. По — хорошему, коэффициенты, которые прописаны в приказе нужно было сделать выше, здесь прослеживается явная экономия», — пояснил строитель.

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Для наглядности Галимзянов предложил рассмотреть конкретные материалы отделки квартир: двери, смесители, розетки и керамическую плитку. Стоимость двери по данным нормативам будет составлять примерно 2500 рублей. Стоимость смесителя — около 1500 рублей, розетки — 100 рублей и плитки — 420 рублей. Очевидно, за эти деньги, материал комфорт-класса застройщик поставить не в состоянии, уверен специалист.

Кроме того, по словам Галимзянова, нужно понимать, что застройщик не производит данный материал, он также закупает его и поставляет на объекты. В лучшем случае, закупает у заводов-производителей, но в большинстве — у дистрибьюторов, то есть у тех, кто оптом поставляет этот материал. Понятно, что застройщику нужно заработать, это очевидно, поэтому в стоимость материала учитывают и другие виды расходов, в том числе налоги.

«В результате, в рамках бюджета, который утвержден по программе реновации, реально поставить материалы, в лучшем случае, чуть выше уровня эконом-класса. По большому счёту, то, что мы видим с точки зрения отделочных материалов — это классический эконом-сегмент», — заключил Галимзянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 года правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир и параметры благоустройства по программе реновации. Главная цель утверждения базовых требований — создание в обустраиваемых кварталах комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды.

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