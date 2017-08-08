Стоимость отделки квартиры по реновации в Москве – 11 тыс. рублей

Москва, 8 августа 2017, 14:06 — REGNUM Сегодня, 8 августа, правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир и параметры благоустройства по программе реновации. Главная цель утверждения базовых требований — создание в обустраиваемых кварталах комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства, сообщается на портале градоначальника.
При отделке квартир будут применяться только современные строительные материалы. Их качество оценят сотрудники лабораторий Мосгосстройнадзора. Стоимость отделки квартиры варианта «комфорт» составит 11 тыс. 144 рублей за один квадратный метр
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полы будут из ламината и керамогранита, чистовую отделку выполним в белом цвете.
Межкомнатные двери сделают деревянными со всеми необходимой фурнитурой, входные будут металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией.
В квартирах установят пластиковые окна с москитными сетками. Люстры будут и в коридоре, и в комнатах, и на кухне.
На кухне будут стоять электроплиты, рабочую стенку закроют керамической плиткой, потолки покрасят акриловыми красками.
Также в новых квартирах застеклят балконы и лоджии, будут предусмотрены специальные сетки для размещения кондиционеров. Эти элементы относятся к конструктивным частям здания, поэтому они не включены в стандарт отделки.
Кроме того, будет проведено благоустройство микрорайонов: дворы закроют для въезда автомобилей, коммунально-бытовые объекты вынесут за пределы дворов.
В новых кварталах с четким границами создадут удобные общественные пространства (детские пдощадки). Предусмотрят площадки для выгула собак. Во дворах высадят деревья.
По словам Собянина, эти высокие стандарты отделки уже реализованы в новостройках на проспекте Вернадского. Столичные власти не исключают, что именно в эти дома переедут первые москвичи, проголосовавшие за программу реновации.
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Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы могут посмотреть примеры отделки квартир по программе реновации в шоуруме на ВДНХ. В течение августа отдельный стенд установят у павильона №75.
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Требования к отделке жилых помещений
|Отделка комфорткласса
|Традиционный муниципальный ремонт
|Входные двери
|Металлические, утепленные, с повышенной звукоизоляцией, окрашенные, с глазком, замками и ручкой
|Деревянные щитовые
|Межкомнатные двери
|Деревянные (из бруса или слоеного шпона), внешняя отделка МДФ, с необходимой фурнитурой, в том числе в гостиную и на кухню — с остеклением
|Деревянные щитовые
|Окна
|Деревянные или ПВХ-стеклопакеты, энергосберегающие, двухкамерные, оснащенные москитными сетками и подоконниками белого цвета
|Деревянные классические
|Светильники, розетки, плинтусы
|Люстры в жилых комнатах, коридорах и кухне. Настенные или потолочные светильники в санузлах. Электрические розетки и выключатели утоплены в стены квартиры, выполнены из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и появлению царапин. Плинтусы — ПВХ с кабельным каналом светлых тонов
|Классические
|Жилые комнаты и коридоры
|Полы — ламинат (32-го класса толщиной восемь миллиметров) с укладкой на звукоизоляционную подложку. Стены — отделка обоями на флизелиновой основе под покраску. Базовый цвет — белый. Потолки — окраска латексными акриловыми красками
|Линолеум.Бумажные обои.Побелка.
|Кухня
|Полы — плитка из керамогранита или ламинат. Стены — отделка обоями на флизелиновой основе под покраску. Базовый цвет — белый. Фартук — на всю длину стены рабочей поверхности из керамической плитки — глазурованной, гладкой, светлых тонов. Мойка из нержавеющей стали с тумбой 500 на 500 миллиметров.Электроплита.Плинтусы — ПВХ с кабельным каналом светлых тонов. Потолки — окраска латексными акриловыми красками
|Линолеум.Бумажные обои.Побелка.
|Ванная и туалет
|Полы — плитка из керамогранита светлых тонов. Стены — керамическая плитка, глазурованная, гладкая, светлых тонов. Потолки подвесные. Ванна — стальная белая с эмалированным покрытием и белым экраном. Длина — не менее 1700 миллиметров. Однорычажный смеситель улучшенного дизайна, душевая штанга с держателем. Умывальник — керамическая раковина с однорычажным смесителем. Унитаз — фарфоровый с двойной кнопкой слива. Полотенцесушитель — из нержавеющей стали. Вентиляционные решетки — белые. Ревизионный люк — сталь или МДФ белого цвета
|Классическая плитка. Бумажные обои.Побелка.Классическая сантехника.
|Стоимость отделки
|11 144,42 рубля за один квадратный метр
|7230,30 рубля за один квадратный метр.