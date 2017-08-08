Стоимость отделки квартиры по реновации в Москве – 11 тыс. рублей

Москва, , 14:06 — REGNUM Сегодня, 8 августа, правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир и параметры благоустройства по программе реновации. Главная цель утверждения базовых требований — создание в обустраиваемых кварталах комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства, сообщается на портале градоначальника.

При отделке квартир будут применяться только современные строительные материалы. Их качество оценят сотрудники лабораторий Мосгосстройнадзора. Стоимость отделки квартиры варианта «комфорт» составит 11 тыс. 144 рублей за один квадратный метр

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полы будут из ламината и керамогранита, чистовую отделку выполним в белом цвете.

Межкомнатные двери сделают деревянными со всеми необходимой фурнитурой, входные будут металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией.

В квартирах установят пластиковые окна с москитными сетками. Люстры будут и в коридоре, и в комнатах, и на кухне.

На кухне будут стоять электроплиты, рабочую стенку закроют керамической плиткой, потолки покрасят акриловыми красками.

Также в новых квартирах застеклят балконы и лоджии, будут предусмотрены специальные сетки для размещения кондиционеров. Эти элементы относятся к конструктивным частям здания, поэтому они не включены в стандарт отделки.

Кроме того, будет проведено благоустройство микрорайонов: дворы закроют для въезда автомобилей, коммунально-бытовые объекты вынесут за пределы дворов.

В новых кварталах с четким границами создадут удобные общественные пространства (детские пдощадки). Предусмотрят площадки для выгула собак. Во дворах высадят деревья.

По словам Собянина, эти высокие стандарты отделки уже реализованы в новостройках на проспекте Вернадского. Столичные власти не исключают, что именно в эти дома переедут первые москвичи, проголосовавшие за программу реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы могут посмотреть примеры отделки квартир по программе реновации в шоуруме на ВДНХ. В течение августа отдельный стенд установят у павильона №75.

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Требования к отделке жилых помещений