В Москве утвердили требования к отделке квартир по программе реновации

Москва, , 13:53 — REGNUM За участниками программы реновации в Москве закрепили право на получение равнозначных квартир с улучшенной отделкой комфорт — класса, полностью готовых для проживания без дополнительных отделочных и ремонтных работ. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Москвы 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению «Об утверждении требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновацию жил фонда», отделка комфорт-класса предполагает установку входных утепленных дверей со звукоизоляцией и глазком.

Также отмечено, что межкомнатные двери будут деревянными — из бруса или слоеного шпона, полностью с фурнитурой. На окнах установят стеклопакеты из дерева или ПВХ. Полы будут покрыты ламинатом, а стены — обоями на флизелиновой основе под покраску.

Полы кухонь должны отделать плиткой, а сами кухни оборудовать мойками из нержавеющей стали. На стенах ванных комнат появится керамическая глазурованная плитка, а на полу — плитка из керамогранита.

Балконы равнозначных квартир обязуются застеклить. Также предусмотрят специальные сетки для размещения кондиционеров.

Напомним, ранее в мэрии Москвы заявили, что жильцы домов, попавших в программу реновации, смогут выбрать равноценную или равнозначную квартиру взамен утраченного жилья. Тем временем остаётся открытым вопрос о нормативах, позволяющих признавать дома «ветхими» (для включения в программу реновации) или «аварийными» (подлежащими расселению в установленном законом порядке).

Отметим, жители ряда домов района Тушино заявили, что их жильё включили в программу в обход озвученных мэрией правил: либо «задним числом», либо по результатам собрания жильцов, в котором принимали участие не собственники, а представители местных коммунальных служб.