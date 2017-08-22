Минск, 22 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Новый высокотехнологичный комбайн будет разработан в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам развития белорусской экономики, сообщает 22 августа пресс-служба Лукашенко.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

По его словам, на данный момент уже апробирована обновленная версия комбайна «Полесье», разрабатываемого конструкторами из «Гомсельмаша». Новый комбайн «ничем не уступает импортным аналогам» и будет доработан до уборочной 2018 года.

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Однако, как отметил Лукашенко, на обновленном комбайне в Белоруссии не остановятся.

«Еще одно направление в «Гомсельмаше» — создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги», — подчеркнул глава Белоруссии.

Он также отметил, что наработки для разработки «суперкомбайна» уже существуют, поэтому конструкторы вполне способны его создать. Лукашенко также добавил, что все двигатели для комбайнов должны быть произведены в республике.

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Напомним, в Белоруссии завершается уборочная кампания. По словам Лукашенко, аграрии должны собрать 10 млн тонн урожая, тогда как Минсельхоз называет цифру 7,3 млн тонн зерна.