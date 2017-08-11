Лукашенко: Мы можем собрать до 10 млн тонн зерна

Минск, , 09:27 — REGNUM До 10 млн тонн зерновых культур может быть собрано в Белоруссии, заявил 10 августа глава республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, темпы сбора урожая в Белоруссии являются «солидными», но «10−15% скорости надо добавить». Лукашенко отметил, что в республике уже собрана половина урожая хлеба.

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Также президент Белоруссии добавил, что общий урожай республики в 10 млн тонн может быть собран вместе с рапсом и кукурузой. При этом, несмотря на высокую урожайность рапса, Лукашенко подчеркнул о необходимости собрать в 2018 году до 30 центнеров с гектара рапса.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что весь урожай в Белоруссии должен быть собран до 20 августа. Министерство сельского хозяйства республики ожидает 7,3 млн тонн собранного и обработанного зерна.

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