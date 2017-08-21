Санкт-Петербург, 21 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года Санкт-Петербург переехало около 7,8 тыс. граждан СНГ, а за первые полгода 2017-го — 13 тыс. человек. Отток мигрантов из ближнего зарубежья сократился. Об этом сегодня, 21 августа, сообщил Петростат.

Focus.kg Трудовые мигранты

Самый заметный скачок в разнице между притоком и оттоком за полугодие наблюдается среди граждан Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Например, в 2016 году из Петербурга уехало на девять армян больше, чем приехало, но в 2017 году — прибыло почти на 1 тыс. больше, чем убыло.

Также в Петербург прибыло на 814 больше белорусов, чем убыло, в отличие от отрицательной динамики 2016 года, а также на 3 тыс. 300 киргизов, чем уехало, в то время как за первые полгода 2016-го положительная динамика достигла лишь 516 человек.

Количество мигрантов из регионов России выросло более чем на 6 тыс. и достигло 66 тыс. 128 человек за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

При этом иностранцы из других стран — чаще всего люди из стран с высоким уровнем жизни — прибыли в количестве 1,3 тыс. человек, но уехало их на 80 человек больше. Отрицательная динамика наблюдалась и по итогам прошлого года.

В частности, Смольный рапортовал, что в 2016 году Петербург продолжили покидать высококвалифицированные европейцы. Отрицательный прирост был впервые зафиксирован в 2015 году.

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Количество заявок на квоты для высококвалифицированных иностранцев сокращалось год от года. Если в 2015 году предприятия подали заявки на 27 тыс. квот для иностранцев, которым нужна виза, то в 2016 году комитет по труду и занятости обработал лишь 11 тыс. 700 заявок. На 2017 год было подано 8 тыс. 900 заявок.

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