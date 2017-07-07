В петербургском хостеле за неделю «поселили» тысячу мигрантов

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Почти тысяча иностранных граждан была зарегистрирована за одну июньскую неделю в хостеле на Захарьевской улице в центре Петербурга. «Резиновый» адрес заинтересовал сотрудников петербургской полиции, которые установили, что в хостеле ведется фиктивная постановка на учет иностранцев.

Как сообщили 7 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе проверки в хостеле в пяти номерах на 38 койко-мест проживали всего 24 человека. При этом владеющий заведением индивидуальный предприниматель зарегистрировал пребывание 944 человек.

«Факт проживания почти тысячи зарегистрированных граждан не подтвердился, то есть принимающая сторона не намеревалась предоставить помещения хостела для пребывания иностранных граждан», — констатировали в полиции.

В отношении предпринимателя может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Была также проверена квартира на улице Некрасова, в которой зарегистрированы 27 мигрантов. Полицейские выявили семерых иностранцев-правонарушителей. В отношении них составлены протоколы за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские судебные приставы с начала 2017 года по май по решению суда выдворили из страны 419 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории РФ. В 2016 году выдворить удалось лишь 1339 нелегалов из 2,5 тыс. иностранцев, которые находились в центре временного содержания за нарушение правил пребывания в РФ.

По данным Петростата, за январь-март 2017 года в Петербург на законном основании не с туристическими целями прибыло 6 тысяч иностранцев, более 5300 из них — из стран СНГ. Объемы нелегальной миграции за текущий год власти и правоохранительные органы города пока публично не озвучивали.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские приставы выдворили из России более 400 иностранцев