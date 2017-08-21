Москва, 21 августа, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Москвы учредило Московский фонд реновации жилой застройки. Соответствующее постановление 8 августа подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Деньги в фонд пойдут из столичного бюджета, а также от граждан и юридических лиц, которые делают взносы по договорам участия в долевом строительстве. Столичный Департамент финансов обещает жёстко контролировать средства, аккумулируемые на счету фонда, и не допускать их расходования без его санкции. Однако вопрос о том, каким образом московские власти намерены реализовать такой контроль, пока остаётся открытым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

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Как следует из документа, правительство Москвы в лице Департамента строительства города Москвы осуществляет полномочия единственного учредителя создаваемого Фонда. При этом департамент города Москвы формально претендует на то, чтобы по факту распоряжаться деньгами фонда реновации.

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Тем не менее, вообще говоря, правовых оснований для этого у московских властей нет. Фонд является строго определённой организационно-правовой формой некоммерческой организации, статус и права которой прописаны в Гражданском кодексе РФ.

И в соответствии со статьёй 123.18 ГК РФ любой фонд обладает финансовой самостоятельностью, а значит, учредитель не отвечает по обязательствам Фонда и наоборот.

«Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей», — говорится в Гражданском кодексе РФ.

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При этом несмотря на то, что Фонд является некоммерческой организацией, учреждаемой гражданами или юрлицами на основе добровольных взносов, членства такой тип организаций не предполагает.

Отметим, что для финансовых операций Московского фонда реновации открыты несколько счетов. Помимо открытого в Департаменте города Москвы счета, на котором будут непосредственно аккумулироваться средства для финансирования реновации, существует счёт для финансирования текущей деятельности Фонда, а также счёт для учета средств, полученных Фондом во временное распоряжение в качестве обеспечения заявок на участие в закупках.

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Фонд получает право привлекать средства и выступать в качестве застройщика. Кроме того, в документе отдельным пунктом прописывается право Фонда «открывать банковские счета в кредитных организациях, находящихся на территории Российской Федерации» в соответствующем российскому законодательству порядке.

В тексте документа оговаривается, что учёт средств во временном распоряжении осуществляется в том же порядке, что и учёт средств, поступающих во временное распоряжение любых бюджетных и казенных учреждений города Москвы.

Что же касается самого главного — счетов для финансирования текущей деятельности Фонда и финансирования самих проектов по реновации, то документ ограничивается туманной формулировкой о том, что их ведение «осуществляются в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы».

Напомним, что при Фонде сформированы два совета — попечительский во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на который возлагаются контролирующие функции и куда войдут представители городской думы и общественных организаций, а также совет по управлению фондом, который будет решать задачи текущего управления — взаимодействия со строительными организациями и Моспроектом. Его возглавит вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Между тем должность генерального директора фонда пока остаётся вакантной.

Напомним, что уже осенью 2017 году начнётся переселение жителей домов, которые пойдут под снос по программе реновации. Начнется реализация программы с района Бескудниково на севере Москвы.

Московские власти обещают выделить переселяемым москвичам квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. При этом новые жилые помещения, как неоднократно заверял мэр Москвы Сергей Собянин, будут на 25−35% дороже прошлых. Поручение о разработке программы реновации руководству Москвы в феврале 2017 года дал президент России Владимир Путин.

Напомним, что недовольство москвичей программой реновации жилищного фонда в столице не ослабевает. В городе прошли как массовые митинги протеста, так и одиночные акции. Противники отмечали отсутствие ясных критериев признания жилья ветхим, из-за чего к проекту сноса можно присоединить практически любой дом, прогнозируемый рост махинаций в сфере недвижимости и страх потерять часть реальной рыночной стоимости квартир.