«Мыльный пузырь» реновации: директором нового фонда видят «соглашателя»

Москва, , 20:42 — REGNUM Ситуация в строительной сфере Москвы и связанной с ней программой реновации напоминает «мыльный пузырь», считает преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя принятие 8 августа правительством Москвы пакета документов по реновации и создание нового фонда, закон о реновации нарушает Конституцию РФ и работает на бизнес.

«В строительной отрасли в «жирные тучные годы» Москва и область развели высокие темпы строительства, министры хвастались этим, хотя это не их заслуга, а создание условий для бизнеса. Когда условия поменялись, пузырь надулся, а в строительной отрасли недвижимость всегда долгосрочна, в одночасье не свернешь налево или направо. Годы нужны, чтобы внести какие-то изменения в сферу недвижимости. Надутый пузырь, средства вложены, приобретений нет, по некоторым данным в 5 раз предложение сейчас превышает спрос. Наша замечательная мэрия ничего лучше не придумала, как вкачать туда бюджетные деньги. Поставьте себя на место здравомыслящего бизнесмена, у вас есть определенные деньги, ограниченное количество, кто-то рекомендует вложить деньги в реновацию. Простите, но это снова раздувание пузыря, еще большее, которое еще больший коллапс вызовет», — подчеркнул Белолипецкий.

По его словам, вложение денег в программу реновации напоминает создание проекта «Новая Москва», когда людям в новые районы обещали пустить доступный транспорт, перевести туда часть государственных структур, но на деле все оказалось не таким радужным, хотя жители уже успели «сгоряча» вложить немалые средства.

«Какую кандидатуру на пост главы фонда содействия реновации я вижу? Соглашательскую, которая закроет глаза и скажет: «Поработаю год-два, потом всё равно пропадать, семь бед, один ответ». Если человек разумный», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа на заседании правительства были приняты постановления «Об утверждении требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений…» и «Об утверждении базовых требований к благоустройству территорий жилой застройки». Так, равнозначные квартиры, предоставляемые взамен снесённых по программе реновации, обещают передавать с отделкой «под ключ»: деревянными дверьми, современными стеклопакетами, ламинатом, плиткой на кухне в ванной комнате, застеклёнными балконами и сетками для кондиционеров. По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, новые дома будут оборудованы подземными парковками, а дворы свободны от автомобилей.

Также в Москве заявили о создании фонда содействия реновации. Главой попечительского совета фонда стал мэр Москвы Сергей Собянин, а главой совета по управлению — вице-мэр Марат Хуснуллин. Директора у нового ведомства пока нет.

Как заявил ИА REGNUM доцент кафедры государственного управления РАНХиГС Александр Балобанов, большинство текущих заявлений правительства о реновации — досужие разговоры, направленные на то, чтобы успокоить «протестные настроения» жителей.

«Один из ключевых изъянов всей этой затеи — очень много чего обсуждается в отсутствии планов и программ. Как был с самого начала «кот в мешке», так он им и остается. Разговоры то такие, то сякие, никакой картинки, как это будет выглядеть, нет, судя по всему, ее и в природе нет. Поэтому это все такие досужие разговоры. Захотят — получится. У Москвы сейчас территория огромная. Можно делать дома с нормальными дворами, хотя очень часто мы видим практику, когда не только дома еле вошли, но и машины с трудом помещаются. Разговоры сейчас не на уровне обсуждения реалий будущего, а обсуждение на уровне «перетягивания канатки». Успокоить, пообещать, заверить — с одной стороны, а с другой, наоборот, уличить, показать разрывы. Идет такая коммуникация», — подчеркнул он.

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