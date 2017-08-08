Фонд реновации в Москве: Хуснуллин — управляет, Собянин — контролирует

Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве приняли постановление о создании фонда содействия реновации. Как заявил 8 августа на заседании правительства столицы вице-мэр Марат Хуснуллин, который возглавил совет по управлению фондом, это будет стопроцентно государственная структура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Решение о фонде реновации принято. Важно отметить, что все счета фонда будут вестись в Казначействе. Это будет стопроцентно государственная организация, финансирование которой будет осуществляться на сто процентов за счет бюджета», — заявил Хуснуллин.

Под его руководством будет находиться совет по управлению фондом. Совет займется текущим управлением, решением задач, связанных с взаимодействием фонда с строительными и сетевыми организациями и Моспроектом.

Также создан попечительский совет фонда, который возглавил мэр Сергей Собянин. В попечительский совет вошли представители городской думы, общественных организаций. Совет будет заниматься надзорными и контролирующими функциями.

Вакантной пока остается должность генерального директора фонда.

«Сейчас идет подбор кандидатуры на эту должность, — отметил Хуснуллин. — Предполагается, что в год по программе реновации будет сдаваться свыше 1,5 млн кв м жилья. Нужен человек, обладающий опытом выполнения работ такого объёма и решения такого качества задач. В стране может есть одна — две кандидатуры, отвечающие таким требованиям. Кадровый вопрос самый сложный. Найти подходящего человека очень непросто. Пока нам это не удалось. Но в ближайшее время вопрос с назначением генерального директора фонда реновации будет решен».

Напомним, ранее в Москве подписали постановления, закрепляющие перечень требований к отделке квартир, предоставляемых по программе реновации, а также к благоустройству дворовых территорий. Так, равнозначные квартиры должны быть оборудованы деревянными дверьми с фурнитурой, а полы квартир покрыты ламинатом. В ванных комнатах положат плитку, а балконы застеклят и дополнят сеткой для кондиционеров. Что касается дворов, то они будут полностью свободны от авто, так как для последних обещают предусмотреть подземные гаражи.