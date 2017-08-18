Москва, 18 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. За неделю с 10 августа российские летчики совершили восемь перехватов иностранных воздушных судов у границ России. Воздушную активность вели 16 иностранных летательных аппаратов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

В Минобороны РФ отметили, что воздушное пространство России нарушено не было. Также в рамках Договора по открытому небу российские военные провели одну инспекцию на территории зарубежных государств — в Швеции

Над территорией России в минувшую неделю в рамках Договора по открытому небу и по договору СНВ были проведены две инспекции: совместная миссия Швеции, Германии и Украины и США.

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Ранее в рамках Договора по открытому небу российский Ту-154 совершил полет в «сверхсекретной зоне» воздушного пространства над администрацией президента США и прочими стратегическими объектами страны. Он был согласован с американской стороной. Ту-154 ВВС РФ пролетел над Капитолием, Пентагоном, секретным правительственным бункером в районе Вашингтона и над Белым домом.

Mil.ru Tu-154 ВВС РФ

В рамках Договора по открытому небу военная авиация России, США и других стран может проводить разведывательные полеты для наблюдения за военной инфраструктурой 34 государств — участников соглашения. Чаще всех такие полеты у российских границ проводят США. В основном летают их самолеты RC-135 и беспилотники RQ-4B Global Hawk.

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В последнее время обострилась ситуация в воздушном пространстве над Балтийским морем. Там регулярно происходят инциденты с участием самолетов военного блока НАТО. Так, 1 августа истребители военного блока НАТО перехватили три российских самолёта в воздушном пространстве над Балтикой.

По данным НАТО, перехвачены два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26. На их перехват по тревоге с эстонской базы «Амари» поднялись два истребителя F-16 ВВС Испании. Финляндия, не являющаяся членом блока НАТО, также отправила свой истребитель для сопровождения трёх российских самолетов.

F-16 Fighting Falcon

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Встреча боевых самолетов России, Финляндии и НАТО состоялась в нейтральном воздушном пространстве и прошла без каких-либо происшествий. В целом боевые и разведывательные самолеты альянса постоянно курсируют вдоль российской границы, а также стараются наблюдать за перелётами российских бортов в Калининградскую область.

Были и более серьезные инциденты. 22 июня к самолету Ту-154, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, приблизился польский истребитель F-16. Он ретировался только после того, как российский истребитель Су-27, сопровождавший борт министра обороны, продемонстрировал иностранному летчику свое вооружение.

В Брюсселе пояснили, что не знали о нахождении на борту самолета министра обороны России, а истребители НАТО были подняты, чтобы идентифицировать самолет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рост активности иностранных военных самолетов у границ России — это «обычное дело», и это процедура «идентификации самолетов».