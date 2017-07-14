Американский самолет-шпион три часа летал у границ России

Калининград, , 17:23 — REGNUM Вблизи границ Калининградской области в пятницу, 14 июля, стратегический самолет-разведчик ВВС США курсировал у российской границы, сообщает газета «Известия».

Взлетевший с авиабазы Миденхолл, расположенной на территории Великобритании, самолёт-разведчик ВВС США в течение трёх часов облетал границы Калининградской области, оставаясь в польском воздушном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю самолеты ВКС России перехватили шесть иностранных воздушных судов у границ Российской федерации.

По сообщениям Минобороны РФ, вдоль российских границ разведывательные полеты осуществляли 20 различных иностранных летательных аппаратов.

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