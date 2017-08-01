Минобороны РФ прояснило ситуацию с перехватом самолётов над Балтикой

Москва, , 21:49 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало перехват истребителями НАТО самолётов российских Воздушно-космических сил над Балтийским морем. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 1 августа, пресс-служба российского военного ведомства.

«Сегодня два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полёт группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве рассказали, что в ходе совершения перехвата натовский истребитель F-18 в течение около одной минуты приблизился и сопровождал группу российских самолётов на безопасном расстоянии. Затем F-16 изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее командование НАТО сообщило, что с эстонской авиабазы «Амари» по тревоге были подняты два испанских истребителя F-16, которые направились на перехват замеченных в воздушном пространстве над Балтийским морем самолётов ВКС РФ.

Испанские летчики сильно увлеклись и нарушили воздушное пространство Финляндии, о чем сообщило военное ведомство этой страны.

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