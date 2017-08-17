Якутск, 17 августа, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Пока спасатели с трудом разгребают завалы в руднике «Мир», а родственники восьми пропавших там горняков ждут, когда они будут найдены, ЧП на этой шахте АЛРОСА обрастает новыми подробностями, многие из которых шокируют. ИА REGNUM представляет обзор последних заявлений о трагедии на «Мире» и взгляд на них из соцсетей.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

«Вот и взяли на свою шею»

Главным заявлением прошедших суток стали слова бывшего вице-президента АЛРОСА Юрия Дойникова, который уверен в том, что толщина предохранявшего шахту «Мир» от прорыва воды со дна карьера целика действительно не соответствовала необходимым требованиям и составляла 30 метров вместо рекомендуемых 100 или минимальных 85. Свою точку зрения он высказал в интервью Nakanune.ru. Напомним, что об опасности подтопления рудника «Мир» Дойников предупреждал руководство компании и депутатов республики ещё в 2013 году.

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Поэтому одной из главных причин случившейся 4 августа аварии в шахте он называет, во-первых, недостаточную толщину целика, а во-вторых, проводившиеся в этом защитном слое для мониторинга гидрогеологической ситуации буровые работы.

«Это равносильно тому, чтобы взять зонт, стоять под дождем, а зонт продырявить в нескольких местах. Какой с него тогда толк? Ведь не просто же так эти 100 метров целика должны были предохранять шахту, а водоприток должен был составлять всего 6 кубов воды, а не те объемы, которые сейчас поступают в карьер. И ни в коем случае нельзя было там проводить никаких работ. Целик есть целик, и трогать его можно было только самым последним, в самом конце отработки месторождения. Он для того и создается, чтобы обезопасить работу шахты. А в этом случае решили сократить затраты, видимо, взять часть руды, которая рядом, вот она. Почему бы не взять? Ну, вот и взяли на свою шею, если по-русски сказать», — считает Юрий Дойников.

Ещё одной возможной причиной подтопления он называет откачку воды с выработок рудника в чашу карьера, которая производилась через пробуренные скважины. Спровоцировать неконтролируемый сброс воды могло то, что существующие комплексы водоотлива не обеспечивали ритмичную и безопасную работу рудника «Мир». Кроме того, необходимо было применять насосы для откачки из выработок поступающей воды и пульпы марки ГР, а применялись насосы марки ЦНС, которые не способны откачивать воды со взвесью грунта, отметил также бывший вице-президент компании.

В интервью он высказал мнение, что после прорыва воды в шахту 28 июля людей не должны были спускать под землю. «Простые шахтеры говорят открытым текстом, что боялись идти туда», — пояснил Юрий Дойников. Теперь на восстановление рудника, по его прогнозам, уйдёт порядка четырех лет.

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«Ради наживы пренебрегают жизнями людей»

Интервью бывшего вице-президента АЛРОСА вкупе с его предупреждениями ещё в 2013 году об опасности добычи алмазов на руднике «Мир» вызвали большой резонанс и отклик среди якутян. Анализируя заявления Дойникова, люди высказывают мнение, что причинами ЧП на руднике «Мир» стали бездушное отношение руководства к работе и коррупция.

«Ведь это было сказано за пять лет до трагедии, тогда было еще не поздно. Судя по выступлению Дойникова, проблемы и на других рудниках компании копятся уже давно, просто шахта на «Мире» стала самым слабым звеном, а где еще прорвет?» — комментируют якутяне интервью. Предъявляют претензии в том числе и самому Юрию Дойникову за то, что он тогда не настоял на закрытии шахты.

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«Похоже, в «Мире» все намного серьезнее, чем пытаются представить в АЛРОСА. Фото впечатляют. Дно карьера полностью вывалилось, а сейчас его окончательно добивают с вертолетов. О спасении людей уже не думают — ищут тела, — пишет о событиях последних суток редактор республиканского СМИ Владимир Нифонтов. — А на 310-м горизонте уже соль, и вода ее сейчас интенсивно размывает. И чем дальше, тем больше. Похоже, Дойников прав — на восстановление уйдет намного больше времени, чем предполагается. Если вообще удастся это сделать…»

При этом Владимир Нифонтов проводит параллель с шахтами в Березниках, которые восстанавливать не стали, затопили и бросили, а теперь весь город проваливается в эти дыры. Он также высказывает мнение, что проблемы с обеспечением безопасности есть и в других шахтах АЛРОСА, и проверки их силами компании на эту ситуацию, скорее всего, не повлияют, так как «Соболев (исполнительный директор АК АЛРОСА Игорь Соболев — прим. ИА REGNUM ) уже сказал, что добычу на них будут увеличивать. Поэтому исход «проверки» уже ясен. Опять работяг под угрозой увольнения в шахты будут загонять».

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Между тем в соцсетях якутяне высказывают предположения, что теперь люди будут боятьcя спускаться в шахту «Мир», «потому что их на смерть отправляют. То ли вернется шахтер из забоя живым, то ли нет. Ради наживы пренебрегают жизнями людей».

А журналисты только мешают

Косвенным подтверждением возможных проблем с безопасностью на руднике можно считать и чрезвычайную аккуратность АЛРОСА, проявленную в присутствии журналистов во время посещения рудника полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

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Как пишет EastRussia, «Трутнев сразу же задал вопрос Игорю Соболеву насчет возможности избежать накопления воды в карьере. Когда вице-президент начал отвечать, обильно используя технические термины, журналистов попросили спуститься со смотровой площадки». Издание также сообщает о том, что представителей СМИ не пустили на одно из совещаний, посвященное мерам по ликвидации последствий аварии и поисково-спасательным работам.

«Вообще, вся работа в Мирном сейчас ведется в максимально закрытом режиме. Даже когда сотрудникам СМИ предложили понаблюдать за деятельностью оперативного штаба, сформированного на период поисков, работники компании попросили журналистов не мешать работе и покинуть командный пункт», — пишет EastRussia.

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Остаётся только гадать, почему АЛРОСА не изъявила желания предоставить представителям СМИ исчерпывающую информацию о ЧП, чтобы не давать повода для появления домыслов, сомнений и поиска информации о ситуации на руднике на стороне — к примеру, у бывшего вице-президента компании Юрия Дойникова. Будем надеяться, что расследование причин ЧП следственными органами будет тщательным, решение — справедливым, а виновные — наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, после подтопления шахты «Мир» 4 августа в ней до сих пор остаются восемь горняков. Поисково-спасательные работы идут медленно из-за завалов, преграждающих путь к возможному местонахождению людей. В первые дни попытки пройти к людям осложняла угроза нового прорыва воды в рудник, но затем дно карьера «Мир» проломили, и жидкость ушла в нижние выработки шахты. Рудник подтоплен ниже 310-го горизонта. Людей ищут на 210-м горизонте, как предполагается, там находятся четыре человека.

По факту случившейся аварии Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверку.

Вице-президент АЛРОСА Юрий Дойников в 2013 году заявлял, что вода в шахту поступает в огромном количестве.

«Посмотрите, что мы творим. Мы ценой жизни шахтеров сегодня добываем те караты, которые должны безопасно добывать. Если не поменять сегодня проекты и идти дальше и так отрабатывать, я вам откровенно говорю, завтра при сложившейся ситуации будет столько смертей, что мало не покажется всем», — предупреждал Дойников.

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