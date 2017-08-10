АЛРОСА потеряет 50 млн долларов в месяц из-за простоя шахты «Мир»

Якутск, , 06:44 — REGNUM Упущенную прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА от простоя шахты «Мир», которая 4 августа была подтоплена, оценили примерно в 50 млн долларов в месяц. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM назвал эксперт в алмазной отрасли, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. Он также подчеркнул, что значительных затрат компании потребуют работы по ликвидации последствий аварии. Тем не менее, у АЛРОСЫ достаточно резервов, чтобы компенсировать убытки, уверен экономист.

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«Печальное событие затопление шахты «Мир», особенно удручает гибель людей, — сказал Юрий Данилов. — Следует учесть, что условия проходки шахт в Мирнинском районе усложняются сложными горно-геологическими условиями из-за наличия минерализованных вод, через которые идёт их проходка. И в последнее время участились аварийные ситуации в компании АЛРОСА».

Эксперт проинформировал, что по итогам 1-го полугодия 2017 года АЛРОСА нарастила добычу алмазов на 14%. Доля извлечённых из шахты «Мир» драгоценных камней выросла до 11%, сравнявшись с шахтой «Интернациональная», на которой Мирнинским ГОКом также ведётся добыча.

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«У компании достаточно резервов, чтобы компенсировать убытки, так как итоги первого полугодия по реализации алмазной продукции составили почти 2,5 млрд. долларов», — подчеркнул Юрий Данилов.

По его словам, ЧП на руднике «Мир» скорее всего отразиться на бюджете республики, доходы которого в 2017 году уже были вынуждены сокращать из-за снижения поступлений от АЛРОСА.

«Вероятно, республике придётся ещё раз перекраивать свои расходы», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа были подтоплены тоннели шахты мир, где находился 151 рабочий. Эвакуировать сразу удалось 142 человека, ещё один горняк самостоятельно нашёл под землёй работающий телефон, вышел на связь и был поднят 5 августа. Ещё восьмерых шахтёров продолжают искать, поиски осложняются необходимостью разбирать созданные водой завалы. Работы на шахте приостановлены.