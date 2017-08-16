Москва, 16 августа, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Расходы бюджета на закупку препаратов от ВИЧ должны быть увеличены более чем на 20%. Так считают представители Минздрава и Росздравнадзора и активисты общественных организаций, сообщает 16 августа «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Как рассказал изданию представитель «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов, представители федеральных ведомств провели встречу с активистами. На ней было заявлено, что на закупку препаратов антиретровирусной терапии в 2018 году необходимо не 17,6 млрд рублей (таков текущий бюджет), а 21,6 млрд рублей.

При этом Михайлов пояснил, что избежать перебоев при обеспечении пациентов лекарствами все равно вряд ли получится. В этой ситуации могли бы помочь поставки за счет региональных бюджетов, однако министерство здравоохранения признается в неспособности влиять в таком вопросе на глав регионов.

Читайте также: Названы города-лидеры по заболеваемости ВИЧ

По данным активиста, в период с 1 декабря 2016 года по 19 апреля 2017 года 251 пациент сообщил через специальный сайт о том, что испытывает трудности с получением препаратов. Однако с 1 мая по 14 августа число таких жалоб составило 350.

«Это показывает, что действующая система не работает так, как должна. К сожалению, проблемы финансирования сильно повлияли на доступ к лечению», — отметил он.

Михайлов добавил, что пациенты в большей части регионов столкнутся с нехваткой лекарств к весне 2018 года. Где-то препаратов хватит только на январь, отметил он.

Читайте также: Как не заразиться ВИЧ при маникюре — рекомендации Роспотребнадзора