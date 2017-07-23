Названы города-лидеры по заболеваемости ВИЧ

Владимир, , 19:02 — REGNUM Четыре крупных города Российской Федерации стали лидерами по количеству заражений ВИЧ в стране. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции, — говорит она. — Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург — это точки, которые сегодня на нашей карте горят».

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что эти же регионы являются основными эпицентрами распространения наркомании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительством РФ предусмотрено выделение около 20 млрд рублей на противодействие распространению в стране ВИЧ-инфекции. Эти средства пойдут на лечение и просветительскую работу. Так, на 14,76 млрд рублей будут централизованно закуплены антивирусные препараты.