Как не заразиться ВИЧ при маникюре – рекомендации Роспотребнадзора

Москва, , 08:08 — REGNUM В связи с тем, что в России набирает большую популярность услуги по ногтевому сервису — маникюру и педикюру, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования предупреждает граждан об опасности заразиться разными инфекциями, сообщается на сайте Росприроднадзора.

Ведомство обращает внимание потребителей, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения.

Организации. делающие маникюр, должны выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил.

Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, он должен использовать необходимые дезинфицирующие средства и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария.

Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов.

Посетителям салонов красоты рекомендуют обращать внимание на то, чтобы инструменты для маникюра и педикюра были стерилизованы и упакованы в стерилизационные упаковочные материалы.

Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции, а при выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя.

Росприроднадзор также напоминает, что сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны в соответствии с требованиями законодательства РФ проходить медицинские осмотры, иметь личные медицинские книжки.

Особенно нужно обратить внимание любителей маникюра на то, что значительно возрастают риски заражение инфекциями при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях, потому что отследить соблюдение санитарных требований невозможно.

Если у потребителей возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, они могут обратиться в управления Роспотребнадзора в каждом регионе России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года.