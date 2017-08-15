Москва, 15 августа, 2017, 15:04 — ИА Регнум. На международный военно-технический форум «Армия-2017» приедут представители более 100 иностранных государств. Об этом сегодня, 15 августа, заявил замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков, сообщили в военном ведомстве.

Rusarmyexpo.ru Форум «Армия-2017», Владивосток

По его словам, в 2017 году формат участия расширен — от министров обороны до представительств военных атташе.

Участники уже прибывают в Россию. В Алабино доставлена и вся техника для динамических показов — более 200 единиц.

Кордюков, уточнил, что на статической экспозиции форума будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, но это будет закрытый показ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Алабино Московской области будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что «планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники».

Напомним, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Кроме того, во Владивостоке представят военную и спецтехнику Тихоокеанского флота и ВКС России.

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