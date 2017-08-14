Омск, 14 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По-прежнему актуальной в регионе остаётся ситуацию вокруг предстоящих выборов в горсовет Омска. Приближается единый день голосования, назначенный на 10 сентября 2017 года. Омичам предстоит выбрать депутатов городского совета нового, шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, на выборы депутатов горсовета зарегистрированы 364 кандидата.

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Горизбирком зарегистрировал списки «Единой России» (61 кандидат), ЛДПР (62 кандидата), «Справедливой России» (63 кандидата), КПРФ (67 кандидатов) и Коммунистической партии Коммунисты России (28 кандидатов). Отказано в регистрации списков кандидатов, выдвинутых Партией Роста и партией «Яблоко» по причине «недостаточного количества достоверных подписей». По одномандатным избирательным округам был выдвинут 141 кандидат. Зарегистрировано — 83 кандидата. Из них трое самовыдвиженцев. Отказались от участия в выборах девять кандидатов на основании личных заявлений. 49 кандидатам было отказано в регистрации.

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Однако, несмотря на приближающиеся выборы, для омичей остаются актуальными и другие вопросы, в частности дорожный.

«Карта омских дорог стремительно покрывается свежими слоями»

Омск со своими разбитыми дорогами прогремел на всю страну в апреле 2016 года. Именно тогда омичка по видеосвязи в ходе традиционной прямой линии с президентом РФ пожаловалась Владимиру Путину на катастрофическое состояние местных дорог: «Посмотрите, пожалуйста, в каком они (дороги — прим. ИА REGNUM ) у нас состоянии — яма на яме. У нас машины ломаются, колеса отваливаются, власть никак не реагирует на наши проблемы, просьбы».

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Комментируя обращение омички, губернатор области Виктор Назаров признал, что «ситуация с состоянием дорог и в городе, и на селе — близка к катастрофической». Однако, по его словам, это «связано во многом с хроническим недофинансированием дорожного строительства в прошлые годы».

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После прямой линии омские власти пообещали президенту, что приведут дороги в надлежащее состояние в максимально возможные сроки. И, наконец, в мае 2016 года в Омске стартовал долгожданный ремонт дорог.

Тем временем неизвестные вандалы в мае испортили архитектурную композицию на въезде в город, превратив «Омск» в «Ямск». С тех пор Омск некоторые горожане так и называли — Ямском.

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Итог — к августу 2016 года в Омске привели в порядок 21 дорогу. На эти цели в муниципальные образования области направили 650 млн рублей — целевые субсидии из регионального дорожного фонда. В том числе 643,3 млн из этих денег досталось Омску. Кроме того, регион получил максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» — 750 млн рублей. Дорожную катастрофу в Омске вроде как предотвратили — общими усилиями.

По мнению омских властей, на сегодняшний день Омск Ямском быть перестал. В подтверждение этих слов сотрудник облправительства Юлий Макаров разместил на своём канале в YouTube видеоролик из серии «Добрый Омск», где рассказывается о преображении местных дорог.

Например, он показывает, как выглядит «Красноярский тракт после «пластики» за 100 миллионов», и говорит, что «это наглый, неприкрытый пиар омских дорог»: «Спасибо центру (федеральному — прим. ИА REGNUM ) за это».

«Подарок от двуглавого орла в годы дешёвой нефти и санкций — это настоящее чудо местной дипломатии, умноженное на наше фирменное омское ворчание», — делает вывод Макаров.

«В любом случае мы теперь больше не Ямск. В том году залатали центр, в этом — окраины, дальше — больше. Карта омских дорог стремительно покрывается свежими слоями», — подытожил автор видео.

Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов, в текущем году в регионе работы планируется выполнить на 46 объектах транспортной инфраструктуры, из которых девять региональных и 37 муниципальных. На сегодняшний день из 42 законтрактованных объектов на 13 (восемь региональных и пять городских) ведутся работы, на 28 дорогах в Омске ремонт завершён. Работы на двух последних объектах должны быть завершены до 1 сентября.

Нападение на медиков

В Омской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл в поселке Кормиловка 13 августа. Злоумышленник успел нанести телесные повреждения санитару, повредил автомобиль районной больницы и причинил материальный ущерб водителю бригады.

Подъезжая к указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели защищающегося от нападения санитара. На его лице, а также на халате виднелись следы крови. Пьяный нападавший с агрессией встретил и экипаж ОВО, однако росгвардейцы его задержали.

Работники бригады скорой помощи, приехавшие по вызову для помощи женщине, описывали поведение её приятеля как непредсказуемое и труднообъяснимое. От его действий пострадал не только санитар. У вышедшего на помощь водителя, вызывающего полицию, ранее судимый 42-летний злоумышленник выбил из рук телефон. Также он ударами повредил служебный автомобиль районной больницы.

В настоящее время в полиции проводится проверка. Пострадавший санитар проходит медицинское освидетельствование.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по информации руководителя БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» города Омска Максима Стуканова, большую опасность для медработников представляют нетрезвые пациенты и наркоманы. Только с января по май 2017 года в Росгвардию поступило порядка 20 обращений от медиков по факту угрозы нападения или непосредственно нападения.

Из Турции в Омск без вируса Коксаки

Туристов из Турции в омском аэропорту проверяют на наличие вируса Коксаки.

Как передаёт «12 канал» со ссылкой на облуправление Роспотребнадзора, случаев заболевания вирусом Коксаки в регионе не выявлено. Однако, несмотря на это, в ведомстве решили усилить эпидемиологический контроль.

«Профилактические меры приняты в образовательных учреждениях и на контрольно-пропускных пунктах аэропорта. Проверять будут только пассажиров, прибывающих из Турции, других направлений это не коснется», — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Турции свирепствует вирус Коксаки. По информации Роспотребнадзора на 11 августа, уже более 500 граждан России, отдыхающих в Турции, пожаловались на ухудшение самочувствия, связанное с заражением этим вирусом.

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При этом власти Турции заявляют, что контролируют ситуацию с числом пострадавших.

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Минздрав РФ ранее подготовил памятку для туристов в связи с распространением вируса Коксаки на турецких курортах. Согласно памятке, энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания и многообразием клинических проявлений — от лёгких лихорадочных состояний до тяжёлых менингитов. Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путём. Её источником являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.

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Добавим, Турция является популярным направлением у омских туристов. За первое полугодие 2017 году в Анталью из Омска улетели более 20 тысяч человек. Всего же по итогам работы за первое полугодие в аэропорту Омск (Центральный) обслужили более 406,2 тыс. пассажиров. В том числе на международных воздушных линиях — свыше 57,3 тыс. человек.