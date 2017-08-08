«Яблоко» и «Партию роста» сняли с выборов в горсовет Омска

Омск, , 14:02 — REGNUM Из семи партий, заявившихся на выборы в Омский горсовет, борьбу продолжат пять — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России». А вот «Партию роста» и «Яблоко» с выборов сняли.

По данным горизбиркома, в регистрации списков кандидатов по единому округу «Партии Роста» и партии «Яблоко» отказали после выборочной проверки подписей. В поданных ими списках обнаружены недостоверные подписи в количестве более допустимого порога в 10%. Как передаёт «Вечерний Омск», у «Партии роста» забраковали 22% подписей, у «Яблока» — примерно 25%. При этом партия «Коммунисты России» регистрационный фильтр прошла.

Официальное решение по регистрации списков непарламентских партий горизбирком должен принять 9 августа.

Между тем, как сообщает «Омск-информ», обе партии уже признали, что выборы в Омский горсовет для них завершились. «Яблочница» Татьяна Нагибина, возглавлявшая список своей партии, заявила, что собрать нужное количество подписей нереально. В то же время руководитель местного отделения «Партии Роста» Павел Кручинский признал наличие брака в подписных листах и заявил, что стоило нанять опытных юристов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов горсовета шестого созыва пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Ранее горизбирком зарегистрировал списки кандидатов парламентских партий — КПРФ, «Единой России», ЛДПР и Справедливой России. Они были освобождены от сбора подписей.

Для регистрации кандидаты по одномандатному округу должны были собрать и представить 250 подписей, по избирательному объединению — 4,5 тыс. подписей.

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