Вирус Коксаки на курортах Турции: Минздрав РФ выпустил памятку для туристов

Москва, , 19:52 — REGNUM Министерство здравоохранения России подготовило памятку для туристов в связи с распространением вируса Коксаки на турецких курортах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в материале ведомства, энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания и многообразием клинических проявлений — от лёгких лихорадочных состояний до тяжёлых менингитов.

«Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоёмах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении», — сообщают в Минздраве.

Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путём. Её источником являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.

«Заболевание начинается остро, с подъёма температуры тела до 39−40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, так как он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу», — говорится в сообщении.

Минздрав рекомендует в качестве мер личной профилактики соблюдать правила личной гигиены, пить только кипячёную или бутилированную воду, тщательно мыть употребляемые фрукты и овощи с последующим ополаскиванием кипятком.

Также ведомство рекомендует избегать посещения массовых мероприятий и мест большого скопления людей (общественный транспорт, кинотеатры), проветривать жилые помещения и проводить влажную уборку не реже двух раз в день.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Ростуризм предупредил российских туристов о рисках для здоровья, связанных с посещением Турции. По данным Роспотребнадзора в рамках специально открытой горячей линии в ведомство поступило уже более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах.

Случаи заболевания зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других. При этом отмечено, что наибольшее число заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

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