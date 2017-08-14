Москва, 14 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В управлениях Судебных департаментов при Верховном суде РФ в Республике Алтай, Еврейской АО, Ямало-Ненецком АО выявлены нарушения и факты нецелевого использования средств федерального бюджета. Таковы данные аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

kdiem1229 Бильярд

Так, факты, указывающие на признаки нецелевого использования средств федерального бюджета в сумме 19,5 млн рублей. В частности, расходы по реконструкции здания Улаганского районного суда Республики Алтай на общую сумму 13,4 млн рублей были оплачены за счет бюджетных ассигнований, выделенных на капитальный ремонт, а не за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Вопреки Перечню объектов, подлежащих обязательной охране полицией, утвержденного распоряжением правительства, управление в Ямало-Ненецком АО заключило и оплатило 67 договоров гражданско-правового характера с физическими лицами на охрану зданий судов и управления на общую сумму 3,9 млн рублей.

В результате противоправных действий работников управления в Ямало-Ненецком АО, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, федеральному бюджету нанесен ущерб в сумме 7,3 млн рублей.

В ходе проверки установлено, что в денежные суммы, причитающиеся адвокатам, участвующим в делах по назначению дознавателя, следователя или суда, в сумме 16,7 млн рублей перечислены Управлением в Ямало-Ненецком АО на текущие счета, открытые физическими лицами в кредитных организациях, вместо (расчетных) счетов адвокатских образований.

Также выявлены многочисленные факты нарушений при распоряжении федеральным имуществом. Например, установлено, что в зале судебных заседаний Лабытнангского городского суда площадью 41,1 кв. м оборудована бильярдная комната. При этом управлением в Ямало-Ненецком АО у ПАО «Запсибкомбанк» с 2015 г. арендуются помещения площадью 148,5 кв. м, в том числе помещение для зала судебных заседаний площадью 38,4 кв. м, расположенные на четвертом этаже этого же здания.

В результате неэффективного использования федерального имущества за счет средств федерального бюджета осуществлены расходы на оплату аренды помещения для зала судебных заседаний в сумме 2,1 млн рублей.

Проверка показала, что в Республике Алтай, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе 25 мировых судей (43,8%) осуществляли деятельность не на том судебном участке, в пределах которого должна осуществляться их деятельность, что не соответствует закону «О мировых судьях в РФ» и отрицательно влияет на доступность мировой юстиции в указанных регионах. Также выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представления об устранении нарушений в управления Судебного департамента в: Республике Алтай, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе, обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ, информационные письма в Судебный департамент при Верховном суде России и ФАС, а также отчет в палаты Федерального Собрания.

Читайте также: Кремль «обратил внимание» на многомиллионную свадьбу дочери судьи

Читайте также: Коррупция на Ставрополье: адвокат обещал подкупить судей за 2 млн рублей