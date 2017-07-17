Кремль «обратил внимание» на многомиллионную свадьбу дочери судьи

Москва, , 13:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на сообщение о свадьбе дочери судьи на Кубани, стоимость которой была несопоставимой с доходами.

По словам Пескова, реакция на «подобные проявления» не является прерогативой Кремля. За подобными вещами могут «гораздо более пристально» наблюдать другие ведомства, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева якобы оплатила свадьбу своей дочери Софии, стоимостью в $2 млн.

Официальный доход Хахалевой составляет 2,64 млн рублей в год. В региональном отделении ОНФ проверяют информацию о расходах на свадьбу, заявил сопредседатель отделения Даниэль Башмаков.

Хахалева пояснила в интервью «Российской газете», что свадьбу ее дочери организовал ее муж — «крупный предприниматель».

Читайте развитие сюжета: Роскошь на свадьбе дочери: судья из Краснодара рассказала, как всё было