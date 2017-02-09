Коррупция на Ставрополье: адвокат обещал подкупить судей за 2 млн рублей

За эту услугу он требовал еще 250 тыс. рублей

Ставрополь, , 13:44 — REGNUM



В Ставропольском крае возбуждено новое уголовное дело по коррупционной статье в правоохранительной системе. Адвокат подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что защитник прав осужденного сообщила его брату, что может повлиять на судей и добиться за деньги отмены приговора Шпаковского районного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Она сообщила, что передаст судьям за отмену приговора 2 млн рублей, а себе потребовала за «юридическую услугу» 250 тысяч рублей.

Мужчина не стал проверять заверения адвоката, а обратился в правоохранительные органы. При передаче средств адвокат была задержана.

Отметим, что в конце минувшего года суд на Ставрополье принял к рассмотрению 15 томов дела об обмане полицейского и другого адвоката. Следствие располагает данными, что адвокат и дознаватель местной полиции вымогали у полицейского полмиллиона рублей, сообщив ему, что в отношении него хотят возбудить дело и обвиняемые якобы могут на это повлиять.

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А в октябре минувшего года адвоката осудили на 1,5 года условно за попытку мошенничества на сумму 700 тыс. рублей. Адвокат Ирина Коробова потребовала деньги от отца своего подзащитного якобы для следователя управления Наркоконтроля.

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Той же осенью под подозрение в мошенничестве на 400 тыс. рублей попала другой адвокат. Она сообщила матери подозреваемого в совершении тяжких преступлений против половой свободы, что может помочь в переквалификации для сына уголовной статьи.

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