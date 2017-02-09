Четверг, 09 Февраля 2017 года
14:51:14 МСК

Коррупция на Ставрополье: адвокат обещал подкупить судей за 2 млн рублей

Происшествия
За эту услугу он требовал еще 250 тыс. рублей

Ставрополь, 9 февраля 2017, 13:44 — REGNUM  

В Ставропольском крае возбуждено новое уголовное дело по коррупционной статье в правоохранительной системе. Адвокат подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что защитник прав осужденного сообщила его брату, что может повлиять на судей и добиться за деньги отмены приговора Шпаковского районного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Она сообщила, что передаст судьям за отмену приговора 2 млн рублей, а себе потребовала за «юридическую услугу» 250 тысяч рублей.

Мужчина не стал проверять заверения адвоката, а обратился в правоохранительные органы. При передаче средств адвокат была задержана.

Отметим, что в конце минувшего года суд на Ставрополье принял к рассмотрению 15 томов дела об обмане полицейского и другого адвоката. Следствие располагает данными, что адвокат и дознаватель местной полиции вымогали у полицейского полмиллиона рублей, сообщив ему, что в отношении него хотят возбудить дело и обвиняемые якобы могут на это повлиять.

Читайте по теме: Суд Ставрополья принял 15 томов дела об обмане полицейского и адвоката

А в октябре минувшего года адвоката осудили на 1,5 года условно за попытку мошенничества на сумму 700 тыс. рублей. Адвокат Ирина Коробова потребовала деньги от отца своего подзащитного якобы для следователя управления Наркоконтроля.

Читайте по теме: На Ставрополье осудили адвоката за мошенничество на 700 тыс. рублей

Той же осенью под подозрение в мошенничестве на 400 тыс. рублей попала другой адвокат. Она сообщила матери подозреваемого в совершении тяжких преступлений против половой свободы, что может помочь в переквалификации для сына уголовной статьи.

Читайте по теме: На Ставрополье адвокат заподозрен в мошенничестве на 500 тыс. рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
ещё главное