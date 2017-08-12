Париж, 12 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Три дня спустя после победы Дональда Трампа на выборах уходящий президент США Барак Обама, «видимо, намереваясь подложить побольше свиней» преемнику, допустил подписание контракта на поставку компанией AirTronic USA Киеву 100 гранатометов РPSRL-1 на сумму, превышающую полмиллиона долларов», сообщает французская AgoraVox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно данным издания, гранатометы дошли до получателей — бойцов неонацистских батальонов, «которые наиболее активно проявили себя в боях в Донбассе, когда ВСУ еще отказывались стрелять по мирному населению».

Корреспондент издания Кристель Неан указывает, что «объявленная Петром Порошенко мобилизация мужчин в возрасте от 20 до 27 лет говорит о намерениях украинского президента активировать в скором времени военные действия против ДНР и ЛНР. Об этом же говорит непрекращающаяся переброска Киевом тяжелых вооружений к линии разведения сторон».

«Сложно сказать, когда именно война вновь начнется, но нет сомнений в том, что это будет, — считает автор. — Нынешняя Украина не может существовать иначе как в хаосе. И даже если самопровозглашенным республикам удастся удержать Украину от этого шага, перестрелки между ВСУ и нацбатами, практически непрекращающиеся, вполне могут вылиться в полновесную войну. У нынешних украинских властей нет другого выхода, потому что признавать провал идей Майдана они ни в коем случае не хотят».

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