Мир будет медленно наблюдать деградацию Украины?

Москва, , 02:10 — REGNUM Самым удачным проектом США после развала СССР является «Украина — Анти-Россия». Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

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«После развала СССР американцы всегда влияли на политику стран бывшего Советского Союза. Нужно признать, что «Украина — Анти-Россия» — самый удачный американский проект. Но тактический успех не означает стратегическую победу, — уверен экс-депутат Верховной Рады Украины. — Что дальше делать с Украиной? Ответа на этот вопрос нет».

По мнению Килинкарова, очевидным является и то, что США не будут финансировать Украину, и то, что Украина сама себя в полной мере обеспечить не может. А планы превратить Украину в аграрную державу 42 млн населения страны считает бредом.

Бывший депутат Верховной Рады считает, что ситуация на Украине будет держаться на паузе, и мир будет медленно наблюдать, как всё в стране будет деградировать: может быть останется сельское хозяйство, однако ни промышленности, ни авиации, ни судостроения не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года, когда жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти направили против мирных жителей Донецкой и Луганской области националистический батальон и ВСУ.