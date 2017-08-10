«Чем больше Запад увязает в бездарной кровавой политике Украины…»

Москва, , 02:08 — REGNUM Вовлечение президента США Дональда Трампа в ситуацию на Украине представляет собой опасность. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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Парламентарий отметил, что Россия призывала и продолжает призывать к тому, чтобы найти мирное, цивилизованное и политической решение кризиса на Донбассе, поскольку другого варианта не существует.

«Пытаться нас ввязывать в войну, не ввязывать войну — это рассуждение диванных политиков. Это не является какой-то стратегией США, тем более не является стратегией украинской власти, — заявил депутат Госдумы РФ. — Чем больше увязает Запад в бездарной кровавой политике Украины, тем сложнее будет спасти от позора свои лица руководителям западных стран».

По мнению Железняка, опасным является то, что Трампа пытаются вовлечь в ситуацию на Украине. Парламентарий выразил надежду, что аналитики американского президента подскажут ему, что никаких дивидендов США получить от этого уже не смогут.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года, когда жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти направили против мирных жителей Донецкой и Луганской области националистический батальон и ВСУ.

По предварительным подсчётам, в Донецке за время войны были разрушены 8,5 тыс. домов.