Каракас, 12 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Венесуэле в «критический» для страны момент, «когда продовольственные склады страны опустели, а о лекарствах венесуэльцы просто забыли, Москва стала главным кредитором Каракаса», пишет испанское информационно-аналитическое интернет-издание El Economista.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Портал при описании ситуации старательно избегает употребления в тексте слов «оказание помощи», предпочитая подчеркивать, что «Россия, воспользовавшись ситуацией, заключила выгодные для нее сделки в нефтяной сфере, на которую в «прошлой Венесуэле» приходилось до 90% поступлений в казну».

«Теперь, когда Верховный Суд дал дворцу Мирафлорес (резиденция президента Венесуэлы — прим ИА REGNUM ) полномочия заключать сделки с международными партнерами без согласования с парламентом, Мадуро ничего не может остановить, — сокрушаются анонимные испанские специалисты. — Нынешний президент республики пошел на шаг дальше своего предшественника Уго Чавеса. Венесуэла в последние годы подписала обязательства перед Россией и Китаем в обмен на кредитование такие, что теперь отдает двум названным странам, согласно информации, полученной Reuters, 735 тысяч баррелей черного золота ежедневно, что составляет 42% от общей суточной добычи государством 1,75 млн бочек».

Издание обращает внимание на то, что «в последнее время Китай сократил кредитную линию для Венесуэлы из-за задержки Каракаса в платежах по процентам», и теперь «там фактически — театр одного актера, России». Отмечается, что начиная с 2006 года, «Роснефть» выдала Венесуэле в виде кредитов 17 миллиардов долларов и сегодня главная российская нефтедобывающая компания ведет переговоры с венесуэльским монополистом в этой отрасли — предприятием PDVSA — о получении доли в разработке девяти месторождений. Кроме того, «Роснефть» является и крупнейшим посредником при продаже венесуэльской нефти на мировом рынке — она перепродает около 225 000 баррелей в день, что составляет 13% нефтяного экспорта Боливарианской республики. По данным Reuters, «Роснесть» настроена просто поглотить PDVSA, которую никакими кредитами спасти уже не удастся. Россия «специально загоняет венесуэльскую компанию в долги, чтобы взять ее по дешевке».

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