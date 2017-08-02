«Санкции в отношении Венесуэлы спровоцируют ее дефолт и ударят по США»

Мадрид, , 16:54 — REGNUM «Проблемы Боливарианской республики, в случае если на нее обрушится санкционный гнев ее главного торгового партнера, бумерангом ударят по последнему, — считает испанский информационно-аналитический портал El Economista, эксперты которого анализируют данные по кредитным дефолтным свопам, представленные агентством Bloomberg. — Вероятность того, что Венесуэла будет не в состоянии в течение ближайших 12 месяцев заплатить по своим государственным облигациям, составляет 62%. Это самый высокий уровень риска с марта 2016 года».

Вероятность того, что «кредитное событие» (прекращение платежей) наступит в течение ближайших пяти лет, выросла до 95%.

«Новые санкции, включающие замораживание активов Николаса Мадуро в США, о возможности введения которых говорит глава американского Минфина Стивен Мнучин, только увеличат вероятность дефолта. Бедственное положение государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA еще более ухудшится. А ведь акции этого предприятия, номиналом в 1 доллар, уже торгуются после объявления предстоящего наложения на Венесуэлу американских ограничений на уровне 74,33 цента, — приводит издание комментарии Райсы Грейс-Таргоу, старшего аналитика группы Eurasia Group. — Если Вашингтон запретит Венесуэле экспортировать нефтепродукты, в первую очередь, в США, это отрицательно скажется на PDVSA, которой придется заняться поставками нефти более отдаленным партнерам, теряя деньги на транспортировке и пошлинах».

Венесуэла, по мнению экспертов El Economista, имеющая самые большие запасы нефти в мире, в последние годы в условиях низких цен на нефть значительно увеличила продажи ее в США по причине уменьшения востребованности сырья собственными перерабатывающими заводами, которые загружены сегодня на 43% мощностей.

Однако и увеличение экспорта не позволило остановить процесс снижения объемов добычи черного золота. Сегодня этот показатель опустился до самого низкого за последние 14 лет уровня — 1,97 млн баррелей в день, из которых, по данным Bloomberg 741 тысяча отправляется в Штаты. Вводя санкции, Америка, надо полагать, в первую очередь, запретит самой себе закупать нефть у Венесуэлы, лишив ту большой части валютных поступлений в казну.

Для Вашингтона потери из-за отказа от этих закупок будут заметны, но не существенны, считают испанские эксперты. А вот Венесуэле это грозит экономическим крахом.

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