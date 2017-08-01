«Санкции США против Мадуро — блеф, реальная цель — нефть»

Каракас, , 19:19 — REGNUM На днях Минфин США ввел санкции лично против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, никаких ограничительных мер в отношении венесуэльской нефтяной отрасли, вопреки ожиданиям, принято не было. Однако, как объяснил в интервью ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец, возможно, санкции против лично Мадуро — это, скорее, не реальные ограничительные меры, а только предупреждение.

«Пока это, скорее, предупреждение перед санкциями. Потому что они направлены против президента, если найдут его счета в США, то они будут арестованы, также запрет американским гражданам на сделки с ним. Это лично для Мадуро, наверное, обидно. С другой стороны, я не уверен, что у него в США есть счета. Поэтому не факт, что его это заденет. Запрещать сделки… Скорее всего, у него нет официально такого рода предприятий.

Другое дело, что если этот список расширится, и туда включат других лиц из венесуэльского правительства, то там могут и найтись люди, у которых есть экономические интересы и которых это могло бы задеть. Но, скорее всего, это такое «последнее китайское предупреждение». То есть если Мадуро продолжит, то могут ввести и другие санкции. Например, санкции, связанные с ограничениям покупки венесуэльской нефти. Вот это будет серьезно, если это произойдет», — отмечает эксперт.

Он выразил серьезные сомнения по поводу того, что президент Венесуэлы Мадуро отступит от планов по созыву Коалиционной ассамблеи (Учредительного собрания). Также аналитик сомневается по поводу того, что он действительно получил восемь миллионов голосов на выборах в Национальное учредительное собрание страны. Логика в этом случае простая: на выборах Мадуро получил меньше голосов. В то же время сейчас нет никаких оснований для того, чтобы он получил больше голосов, чем на выборах. Популярность венесуэльского лидера сегодня гораздо меньше.

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«Но так или иначе, выборы состоялись — Мадуро отступать некуда. Он понимает, что если он отступит всего на пару шагов, его просто сожрут: протянешь палец — откусят всю руку. Поэтому он, скорее всего, будет идти до конца. По крайней мере, сейчас такова тенденция. Оппозиции, по большому счет, тоже деваться некуда. Она тоже будет продолжать активные протесты. В таких условиях не исключено, что американцы в какой-то момент пойдут на расширение санкций», - считает Хейфец.

По его словам, сегодня любые решения в отношении Венесуэлы будут приниматься с оглядкой на международную реакцию. Так, многие латиноамериканские страны, как и Европа, и США тоже не признали выборов в Коалиционную ассамблею (Учредительного собрания). Но в то же время многие страны продолжают молчать. Венесуэла является одним из формальных руководителей Движения Неприсоединения. Многие страны Движения, скорее всего, будут пытаться поддерживать нейтралитет, просто потому что не хочется портить отношения и с одной, ни с другой стороной.

В таком случает актуальным становится вопрос о том, сколько времени может пройти между такого рода предупреждением Венесуэлы со стороны США и введением серьезных санкций против нефтяной отрасли латиноамериканской страны. Сейчас сложно предугадать, каков по продолжительности может быть период между «последним китайским предупреждением» и введением ограничений против нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам эксперта, это может быть один месяц или десять лет. Не исключено, что никаких санкций в этой отрасли против Венесуэлы вовсе не будет, поскольку США все же принимают решения о санкциях, взвешивая все «за» и «против». К тому же сам президент США Дональд Трамп славится своей непредсказуемостью, подчеркнул доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.

Напомним, что американское министерство финансов ввело санкции только лично против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заморозив его счета. Никаких санкций в отношении нефтегазовой индустрии страны введено не было. Как заявил агентству Reuters информированный источник в американской администрации, сегодня и намерений таких нет, хотя сама возможность обсуждается в Минфине США. В свою очередь, Мадуро заявил, что Вашингтон не сможет запугать его санкциями и назвал ограничительные меры поводом для гордости.

Позиция США заключается в том, что они выступают против выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Созыв соответствующего органа был объявлен по инициативе венесуэльского лидера, который надеется, что собрание изменит Конституцию страны. Американская сторона ранее заявляла, что в случае выборов введет против Венесуэлы «жесткие ограничительные меры». Например, обсуждался запрет на покупку венесуэльской нефти в США, от экспорта которой сильно зависит и без того подкосившаяся экономика латиноамериканской страны.

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