Москва, 10 августа, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Метания телеведущего Андрей Малахова, ушедшего с «Первого канала», надоели российскому пародисту и телеведущему Максиму Галкину, о чем он сообщил в своем ролике в Instagram.

Klim Boleslav Андрей Малахов

«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом, — возмутился пародист. — Ну ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе».

При этом Галкин подметил, что метания Малахова напоминают ему ситуацию с героем Георгия Вицина в фильме «Кавказская пленница», который, стоя посреди дороги, рвался то в одну, то в другую сторону.

Артист пояснил, что не стал бы так эмоционально комментировать происходящее, если бы в свое время не было скандала вокруг его перехода с «Первого канала» на «Россию». Якобы это был провал, как сказала «телеведущая-неудачница».

Обращаясь к Малахову, Галкин сказал:

«Да, Андрей, ждем тебя на «Первом» года через три. Поверь моему опыту».

Напомним, Малахов оказался в центре скандала после сообщений в СМИ о его уходе с «Первого канала». Высказывались различные версии, по одной из которых телеведущий должен уйти в декретный отпуск.

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По другой версии, Малахов покидает «Первый канал» в связи с возвращением продюсера Натальи Никоновой.

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