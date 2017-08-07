Названа новая причина ухода Малахова с «Первого канала»

Москва, , 12:01 — REGNUM Причиной возможного ухода телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» может быть декретный отпуск. Об этом сообщает журнал Elle со ссылкой на источники, близкие к паре.

По их данным, супруга ведущего Наталья Шкулева якобы находится на позднем сроке беременности.

В связи с этим Малахов заявил, что планирует уйти в декретный отпуск, однако руководство канала «негативно» встретило данное известие, пишет журнал.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Андрей Малахов переходит с «Первого канала» на ВГТРК. По одной из версий, уход ведущего якобы вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшей здесь продюсера Натальи Никоновой.

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