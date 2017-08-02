Шепелев или Малахов? За ответом послали на «Первый канал»

Москва, , 08:48 — REGNUM Телеведущий Дмитрий Шепелев не стал комментировать слухи о том, что он может заменить на «Первом канале» Андрея Малахова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Шепелев перенаправил этот вопрос в пресс-службу «Первого канала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ряде СМИ прошла информация, что Малахов, известный своими шоу «Пусть говорят» и «Субботний вечер с Андреем Малаховым», переходит с «Первого канала» на ВГТРК.

По одной из версий, уход ведущего вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшей здесь продюсера Натальи Никоновой.

В этот же день в пресс-службе ВГТРК сказали, что все не так: руководство в отпуске и никаких кардинальных перемен пока быть не может.

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В то же время некий источник сообщил, что Малахова на «Первом канале» не будет, ему уже ищут замену.

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