Ростов-на-Дону, 9 августа, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Скандал, возникший с ещё не вышедшим художественным фильмом российского режиссера Алексея Учителя «Матильда», стал причиной депутатской «дуэли». На Дону в эфире одного из местных телеканалов «сошлись» два депутата Госдумы РФ: Виктор Водолацкий («Единая Россия») и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Представитель партии власти, в частности, в своём выступлении отметил, что кинолента позорит историю России в целом и рода Романовых. По словам Водолацкого, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая и подняла протестную волну, — человек воцерковленный, а потому её возмутили достаточно откровенные кадры, характеризующие отношения императора Николая Второго, который причислен церковью к лику святых, с балериной Матильдой Кшесинской.

При этом Виктор Водолацкий сравнил «Матильду» с экранизацией романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» Сергея Бондарчука, где главные роли сыграли актеры нетрадиционной ориентации. Тогда в качестве атамана Всевеликого войска Донского парламентарий направил обращение к президенту России. В частности, в письме говорилось о том, что казаки блокируют телевизионную вышку «Останкино», чтобы не допустить показа фильма. Но кинолента всё-таки вышла в свет и была показана по центральному телеканалу.

«Этот фильм позорит историю нашей страны и рода Романовых», — сказал Водолацкий в эфире телеканала «Дон-24».

Оппонент единоросса, в свою очередь, отметил, что к данному фильму стоит относиться как к историческому факту. Ведь если речь идет о любовных отношениях между молодым цесаревичем и балериной, то «спорить с этим нечего, так как они были».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» должен выйти в широкий прокат 25 октября 2017 года. До сих пор лента официально нигде не демонстрировалась, однако трейлеры стали поводом для критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»).

Напомним, Поклонская в 2016 году вышла на акцию «Бессмертный полк» с портретом Николая II.

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На этой неделе история с кинолентой Алексея Учителя вышла на новый виток. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой не допустить проката ленты в Чечне. Он мотивировал свою просьбу тем, что в республике картину, затрагивающую религиозные чувства, не хотят смотреть «десятки тысяч людей разных конфессий».

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